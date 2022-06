OLBIA. Un altro albero in via Vittorio Veneto si è schiantato. Per fortuna nessun pedone era presente sul marciapiede. Secondo gli esperti si tratta di una conseguenza di “potature selvagge” che porterebbero marciumi sotterranei e l’inevitabile schianto delle branche anche in assenza di vento.

Il fenomeno non è unico in città dove andrebbero fatte periodicamente le valutazione della stabilità degli alberi. Questione di sicurezza.