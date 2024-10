OLBIA. Un grosso albero di eucaliptus è stato sradicato dal forte vento in via Roma, all’altezza della Sacra Famiglia. In quel tratto di strada il traffico è stato deviato in entrambi i sensi di marcia dalla Polizia Locale.

Nel frattempo gli operai della Protezione Civile sono al lavoro per il taglio dell’albero e il ripristino della circolazione stradale.

Episodi simili si sono verificati in via Vittorio Veneto, all’altezza della stazione Arst, e nel quartiere di Pittulongu.

I Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi su tutta la provincia. Colpita principalmente la Gallura, dove le squadre di Olbia, Arzachena, La Maddalena e Tempio stanno intervenendo principalmente per liberare le strade da alberi e pali pericolanti.