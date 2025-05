OLBIA. Prenderà il via domani, venerdì 2 maggio, la festa di San Vittore. Il programma di eventi, che unisce momenti religiosi, culturali e gastronomici, è organizzato dal Comitato Festeggiamenti e si chiuderà domenica 4 maggio.

San Vittore è una figura centrale per la comunità olbiese, e la festa a lui dedicata, primo vescovo martire in Sardegna, rappresenta un’occasione importante per riscoprire e valorizzare le tradizioni del territorio, intrecciando fede, convivialità e spirito di condivisione.

La tre giorni è patrocinata dal comune di Olbia. Si comincia venerdì alle 16:30 con il raduno delle bandiere presso l’abitazione del capo socio Domenico Demelas, in via Tenuta Maria Teresa 31. Alle 18:00 sarà celebrata la ,essa, seguita da un rinfresco offerto dal Comitato.

Sabato 3 maggio è prevista una celebrazione eucaristica alle 18:00 e alle 19:30 una merenda a base di trippa, piatto tipico della tradizione culinaria locale. La serata sarà allietata, a partire dalle 21:00, dall’esibizione del gruppo musicale “Festivalbar Band”.

La giornata clou dei festeggiamenti sarà domenica 4 maggio. Si inizierà alle 11:00 con la santa messasSolenne officiata dai Frati Cappuccini, arricchita dalla partecipazione del “Coro San Tomaso di Berchiddeddu“. Alle 12:00 si svolgerà la processione in onore del santo, accompagnata dal Gruppo Folkloristico di Olbia e dallo stesso coro, con rinfresco conclusivo offerto dal Comitato.

Il momento conviviale sarà all’insegna della tradizione: alle 13:30 inizierà la Sagra della Pecora con un pranzo a base di carne offerto dagli allevatori locali, mentre alle 16:00 si svolgerà la Sagra dell’Anguria a cura del comitato. La chiusura dei festeggiamenti è prevista dalle 19:00 con una serata danzante tra ballo liscio, latino e balli di gruppo, animata dal fisarmonicista Gavino Maricca e dall’organettista Luca Costantini.