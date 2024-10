Parte ufficialmente a Olbia il corso universitario di laurea in Ingegneria Navale. La facoltà, gemmata dall’Università di Cagliari, è stata presentata dal rettore Francesco Mola.

“Qui sono molto fiorenti la cantieristica e la diportistica – ha detto il rettore – per questo è venuto il momento di formare, anche noi come Università, ragazze e ragazzi che possano dare un impulso al futuro della nostra regione”.

Soddisfatto il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, già proiettato al futuro, che pensa “a quanti di questi ragazzi, alla fine del corso, potranno facilmente trovare un lavoro stabile per sé e per le loro famiglie”.

Per Aldo Carta, direttore del consorzio UniOlbia, “c’è un’esplosione di attività imprenditoriali a cui potremo dare risposte dal punto di vista professionale. Con questo corso di laurea formiamo e creiamo competenze per assicurare nuove opportunità di lavoro e anche nuove imprese non solo a Olbia ma in tutta la Sardegna”. Il servizio su Telesardegna (Ch. 13) dalle ore 13:30