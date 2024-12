Specializzati nel settore dell’organizzazione di grandi eventi, come congressi, fiere, convegni e cerimonie grazie al nostro corso.

OLBIA. Il corso di Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere, convegni è un percorso completo per il conseguimento della certificazione di competenze come Event Planner, con un focus sul wedding planning.

Rappresenta il primo percorso formativo in Sardegna che consente di acquisire competenze teoriche e pratiche nel settore dei grandi eventi e cerimonie, grazie alle ore di lezione e laboratori in aula con professionisti altamente qualificati provenienti dal panorama nazionale.

Questo percorso è ideale per chi desidera intraprendere una carriera nell’Event Planning o per i professionisti che vogliono certificare le proprie conoscenze e competenze.

Il corso ha una durata di 600 ore, suddivise in:

– 336 ore di lezioni frontali;

– 114 ore di laboratori in aula;

– 25 ore di competenze chiave;

– 50 ore di FAD (Formazione A Distanza);

– 125 ore di WBL.

La Sviluppo Performance Strategie S.r.l., ente formativo accreditato presso la Regione Autonoma della Sardegna, avvierà il corso nella sede esclusiva dell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda, mettendo a disposizione aule e materiali per rendere le lezioni e i laboratori un’esperienza formativa altamente qualificata e professionalizzante.

Il corso è suddiviso in 5 Aree Di Attività:

– ADA/UC 270/331 Progettazione esecutiva e pianificazione dell’evento

– ADA/UC 272/333 Organizzazione e gestione dei servizi ricettivi e ricreativi

– ADA/UC 275/336 Organizzazione e gestione della segreteria operativa

– ADA/UC 277/338 Organizzazione e gestione dei servizi tecnici

– ADA/UC 278/339 Organizzazione e gestione dei servizi amministrativi e dell’assistenza clienti per segreteria congressuale

Al termine del corso, sarà rilasciato l’attestato di Certificazione delle Competenze dell’intero Profilo di Qualificazione cod. 206 (Tecnico della progettazione e organizzazione di manifestazioni congressuali, fiere, convegni – Event Planner). L’attestato sarà consegnato a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del monte ore previsto. Inoltre, verranno rilasciati i seguenti attestati:

– Primo soccorso (validità 3 anni)

– Sicurezza sul lavoro – Rischio medio (validità 5 anni)

Il corso offre una preparazione mirata alla professione di Event e Wedding Planner, fornendo competenze teorico-pratiche nella gestione dei servizi amministrativi, nella customer care e orientamento al cliente, nella gestione dell’evento in sicurezza e nella tutela legale, oltre a permettere l’acquisizione delle competenze necessarie per progettare, organizzare e gestire eventi e cerimonie di grandi dimensioni.

Il requisito per partecipare è il diploma di scuola superiore di secondo grado.

Il corso ha un costo di € 2.890, comprensivo della quota di iscrizione di € 250, e può essere pagato in sei rate senza interessi. Se ci decide di effettuare il pagamento in un’unica soluzione o in due tranche, si avrà uno sconto di € 400, riducendo il costo totale a € 2.490.

È possibile iscriversi tramite la pagina web del corso disponibile nel nostro sito:

https://formazione.spssrl.net/corso/tecnico-della-progettazione-e-organizzazione-di-manifestazioni-congressuali-fiere-convegni

Compilando il modulo di iscrizione che troverete nella sezione “ISCRIVITI”:

https://formazione.spssrl.net/form/tecnico-della-progettazione-e-organizzazione-di-manifestazioni-congressuali-fiere-convegni

Le iscrizioni sono già aperte: affrettati a prenotare il tuo posto sui pochi disponibili!

In caso di superamento dei posti disponibili, le eventuali procedure selettive saranno conformate ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione. Garantiranno l’accessibilità alle persone con disabilità, la parità di genere nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, o supporto, contattare l’Agenzia all’indirizzo mail formazione@spssrl.net o telefonicamente (anche WhatsApp) 0789 645744. Saremo lieti di aiutarvi!