Olbia 3 gennaio 2026 – Prende il via il calendario dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito nel quartiere Isticadeddu. Un programma articolato, tra celebrazioni religiose e iniziative civili, che si sviluppa dall’8 al 18 gennaio attorno alla chiesa di San Michele Arcangelo, come indicato nella locandina ufficiale .
Dal 8 al 16 gennaio, ogni sera alle 18:00, è in programma la solenne novena in onore di Sant’Antonio Abate, seguita dalla Santa Messa nella chiesa di San Michele Arcangelo.
Venerdì 9 gennaio alle 17:30 si terrà il raduno delle bandiere votive con il rito di benedizione delle medaglie e il passaggio della bandiera patronale al nuovo priore Piero Ruiu.
Sabato 10 gennaio alle 10:00 spazio allo sport con l’8° torneo di calcetto “Sant’Antonio Abate – Memorial Guido Cherchi”, in programma nei campi di via Saturno. A seguire la premiazione.
Domenica 11 gennaio alle 19:00, nel salone dell’oratorio di San Michele Arcangelo, è prevista una serata danzante con Quirico Bacciu.
Il momento centrale delle celebrazioni è fissato per sabato 17 gennaio. Alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa del vespro in onore di Sant’Antonio Abate. Alle 19:30, sempre nella chiesa di San Michele Arcangelo, si terrà la rassegna corale “Cantos pro Sant’Antoni ‘e su fogu”.
Domenica 18 gennaio si apre alle 10:00 con la solenne Messa in onore di Sant’Antonio Abate, accompagnata dalla benedizione e distribuzione del pane tipico della festa ai fedeli presenti. Segue il tradizionale rito di benedizione degli animali domestici e da lavoro nel sagrato della chiesa, in collaborazione con la Caritas.
Nel pomeriggio, alle 16:00, dall’area sportiva del quartiere Isticadeddu partirà la solenne processione in onore del Santo. Il carro trainato da buoi di Orotelli attraverserà le vie del quartiere secondo il percorso tradizionale: via Marco Polo, corso Vittorio Veneto, via Cengio, via Viterbo, via Basilicata, via Sicilia, corso San Michele.
Alle 17:15, nel sagrato della chiesa, si svolgerà il solenne rito di benedizione e accensione del grande falò in onore di Sant’Antonio Abate, con la distribuzione di dolci tipici e panino con la tradizionale “pulpuza”.
La giornata si chiuderà alle 19:00 con la musica in piazza e il concerto del gruppo Testi Vibri Band. Nel corso della serata è prevista l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi.
