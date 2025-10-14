Olbia 14 ottobre 2025 – Il progetto Pinqua entra nel vivo e trasforma in realtà un piano di riqualificazione atteso da anni. Con un finanziamento complessivo di diciannove milioni di euro ottenuto dal comune di Olbia prende forma un ampio intervento che coinvolge in modo diretto i quartieri di San Simplicio, Orgosoleddu e Gregorio.

“Dopo anni di studio e progettazione, il Pinqua muove finalmente i primi passi – spiega l’assessore all’Urbanistica Bastianino Monni –. Siamo riusciti a portare a casa un piccolo tesoretto per il Comune: diciannove milioni di euro che serviranno a riqualificare ampie aree della città”.

La realizzazione dei primi trenta alloggi popolari è prevista lungo via Petta, su un grande terreno comunale. “I lavori sono partiti a luglio – dice l’assessore Monni -. Una volta completate, le abitazioni saranno affidate ad Area che le destinerà alle famiglie aventi diritto”.

Il progetto prevede anche la riqualificazione dello spazio retrostante le scuole di via Cimabue, destinato a diventare un’area verde a libera fruizione con parcheggi. “Qui verranno realizzati nuovi parcheggi e sarà completamente rivisto l’ingresso della scuola, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza. La nostra intenzione – spiega Monni – è quella di stravolgere gli accessi alla scuola in modo che i genitori lascino i bambini all’interno dell’area verde, consentendo loro di entrare senza alcun pericolo”.

Anche nel quartiere di San Simplicio il Comune ha avviato un ampio piano di riqualificazione urbana. Le operazioni prevedono la demolizione di ruderi abbandonati da decenni e la creazione di mini parchi urbani attorno alla basilica, con aree verdi, illuminate e videosorvegliate. “Alcuni edifici, tra cui quelli di proprietà comunale, saranno recuperati e destinati all’edilizia sociale, mentre il vecchio palazzo delle ferrovie di via Vittorio Veneto sarà trasformato nella nuova casa dello studente. Vorrei ringraziare tutto il settore Urbanistica, Pianificazione del Territorio ed Edilizia Privata – conclude Monni – per la grande professionalità e l’amore con cui portano avanti ogni singolo progetto. Siamo fiduciosi nel riuscire a ultimare questa riqualificazione urbana che la città di Olbia e gli olbiesi meritano”.