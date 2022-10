OLBIA. Si terrà giovedì 20 ottobre, ore 9:00, al Museo, “The blue economy goes green: ri-pensare la nautica”. L’evento promosso dal Centro Regionale di Programmazione Autorità di Gestione del POR FESR Sardegna 2014 -2020, ha l’obiettivo di coniugare la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico nel mare.

“L’evento – fanno sapere gli organizzatori – ha l’obiettivo di coinvolgere il sistema imprenditoriale e le istituzioni regionali che opera nell’ambito della filiera dell’economia del mare in un momento di confronto e riflessione sulla transizione verde e digitale del settore nautico che caratterizzerà lo sviluppo delle attività produttive nei prossimi anni”.

Durante la giornata sono in programma quattro talk con relatori nazionali e internazionali, condotti dai giornalisti nautici Angelo Colombo e Andrea Bergamini, e laboratori riservati agli addetti ai lavori e stakeholder qualificati.

Interverranno Giuseppe Fasolino, assessore regionale al Bilancio, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi, Francesca Raimondi, programme manager Commissione Europea, Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e Massimo Temussi, autorità di gestione POR FESR Sardegna 2014-2020 – direttore Centro regionale di Programmazione.

“La Sardegna ha tutte le carte in regola per diventare a livello europeo un laboratorio capace di individuare e promuovere politiche innovative sulla transizione verde e digitale del settore nautico – ha dichiarato Fasolino -. Questo può avere importanti ripercussioni sullo sviluppo di un comparto che per l’Isola è strategico: quello nautico, infatti, è un settore che merita attenzione perché può produrre risultati concreti sotto il profilo occupazionale a vantaggio dell’intera economia isolana”.

Secondo Massimo Temussi “La Sardegna può rappresentare un riferimento mondiale della nautica prevedendo, al contempo, soluzioni rispettose del mare e dell’ambiente. Attualmente la ricaduta del settore, sul nostro pil è relativa perché non riusciamo, malgrado le presenze, a creare un vero sistema del comparto e a beneficiare appieno delle opportunità.

In una logica di sviluppo sostenibile dell’isola, intendiamo pianificare progetti innovativi che interessino tutta la filiera dell’economia del mare, mettendo in campo le notevoli opportunità offerte dalla programmazione 2021-2027”.

L’evento è patrocinato dal comune di Olbia e da Assonautica.