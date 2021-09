Sarà una tre giorni di grande spettacolo a Olbia questo weekend per la gara di apertura del UIM-ABP Aquabike Class pro World Championship, il più grande campionato mondiale di moto d’acqua.

Il “Regione Sardegna – Grand Prix of Italy” si svolge nello specchio d’acqua del molo Brin. Questa mattina alle 10 sono iniziate le prove libere seguite dalla Pole Position. Nella categoria Ski Division GP 1 ha confermato la sua leadership il 3 volte campione del mondo Kevin Reiterer così come in Ski Ladies ha conquistato la Pole Position la campionessa del Mondo 2019 Emma Nellie Hortendahl.

Nella categoria Runabout GP1 il Campione del mondo in carica, Yousef Al Abdullrazaq del Kuwait ha dominato in entrambe le qualifiche conquistando la Pole Position con un notevole distacco sugli altri concorrenti mentre nel Frestyle l’acrobatico campione del mondo Rashid Al Mulla di Abu Dhabi si è dimostrato ancora l’uomo da battere per il secondo classificato l’italiano “superman” Roberto Mariani.

Nelle altre categorie: l’estone Mattias Reinaas ha conquistato la Pole in Ski Division GP2 davanti all’italiano Daniele Piscaglia con uno stacco di 0.14s mentre il portoghese Goncalo Rodrigues in Ski GP3.

Nel Runabout doppia vittoria per l’estone Mattias Siimann che ha conquistato la Pole sia in GP2 che in GP4. La spagnola Cristina Lazarraga si è confermata leader in Runabout GP4 Ladies, categoria che fa il suo debutto nel Campionato Mondiale proprio qui ad Olbia.

All’interno del paddock di Aquabike ha inoltre aperto ufficialmente l’’Hospitality Vip Area” la tenda posizionata accanto al circuito di gara che ospiterà gli invitati dell’organizzazione e le autorità e dove il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG presenterà e offrirà i suoi prodotti.