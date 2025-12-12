Olbia 12 dicembre 2025 – La Fiaccola Olimpica fa tappa a Olbia, prima città della Sardegna inserita nel “Viaggio della Fiamma”. Un passaggio dal forte valore simbolico che coinvolge il centro cittadino e proietta il territorio nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Sabato 13 dicembre l’arrivo della Fiamma è previsto alle 8:00 davanti al municipio, in corso Umberto I. Olbia sarà protagonista della tappa 8 del viaggio nazionale, che attraversa l’Italia portando con sé i valori dello sport e della partecipazione.

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza di cittadini e partecipanti, è stata emanata un’ordinanza che disciplina la circolazione stradale lungo il percorso interessato. Dalle 6:30 alle 10:30 saranno in vigore divieti di sosta e fermata. Dalle 8:00 alle 9:30 circa è prevista la sospensione temporanea della circolazione durante il passaggio della staffetta.

Il percorso interesserà le principali vie del centro: via Principe Umberto, corso Umberto I, piazza Regina Margherita, via Regina Elena, via Redipuglia, via Roma, via Goffredo Mameli e corso Vittorio Veneto, con conclusione alla rotonda Pasana.

L’iniziativa è patrocinata dal comune di Olbia e rientra nel programma ufficiale di avvicinamento a Milano Cortina 2026, con il coinvolgimento delle istituzioni e delle forze dell’ordine per garantire ordine pubblico e sicurezza.