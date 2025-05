Sarà un’edizione senza precedenti quella del Rally Italia Sardegna 2025, in programma dal 5 all’8 giugno nel nord dell’isola. Il Service Park di Olbia, completamente allestito nella zona dell’Isola Bianca, si trasformerà in un villaggio dell’intrattenimento, aperto gratuitamente al pubblico con un ricco programma di eventi collaterali tra sport, musica e spettacolo.

A firmare l’evento è l’Automobile Club d’Italia, con il contributo della Regione Sardegna. A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sarà RDS – Radio Dimensione Suono, radio ufficiale della manifestazione, che animerà il main stage con dirette, DJ set, sessioni di autografi e momenti di intrattenimento con i protagonisti del WRC.

Il momento più atteso è in programma venerdì 6 giugno alle ore 22, quando sul podio principale dell’Isola Biancasaliranno i The Kolors. Il concerto gratuito della band da milioni di ascolti sarà il cuore pulsante di una serata ricca di energia, preceduta e seguita dai DJ set di Rino De Niro e Claudio Guerrini.

Il calendario prevede anche l’attesissima cerimonia inaugurale con Federica Pellegrini giovedì 5 giugno alle 20:00, l’incontro con i piloti, eventi musicali, momenti ufficiali e premiazioni. Il villaggio sarà attivo per tutta la durata del rally, offrendo uno spazio di svago accessibile a famiglie, giovani, turisti e appassionati di motori.

Programma completo

Giovedì 5 giugno

16:30 › 18:00 – FIA WRC Media Pen per piloti P1 e P2

18:15 › 19:00 – DJ Set Francesco Cadente

18:30 › 18:45 – Meet and greet con i piloti (Conference Room Casa ACI)

19:20 › 19:30 – Sessione autografi piloti WRC

19:30 › 20:00 – DJ Set Francesco Cadente

20:00 › 22:00 – Cerimonia di presentazione rally con Federica Pellegrini

Venerdì 6 giugno

17:00 › 19:00 – Premiazione campioni sardi 2024

18:15 › 19:00 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

21:30 – Meet the Crews – Fan Zone

22:00 › 23:00 – Concerto The Kolors

23:00 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

Sabato 7 giugno

18:00 › 18:45 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

20:15 › 21:30 – Meet the Crews – Fan Zone

21:30 › 22:15 – DJ Set Rino De Niro – Claudio Guerrini

Domenica 8 giugno

16:00 › 18:00 – Podium Ceremony, premiazione e conferenza stampa FIA post-rally

Il Service Park dell’Isola Bianca sarà accessibile gratuitamente per tutta la durata della manifestazione, confermando Olbia come capitale del rally e punto di riferimento per l’intrattenimento sportivo e musicale in Sardegna.