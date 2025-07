OLBIA 22 luglio 2025 – L’Academy Porto Rotondo avvia ufficialmente un progetto interamente dedicato al calcio femminile. Un’iniziativa rivolta a bambine e ragazze dai 6 anni in su, con l’obiettivo di offrire un percorso di crescita sportiva, educativa e personale.

Alla guida del nuovo settore ci sarà Cristina Ambrosio, scelta come responsabile del progetto per la sua esperienza e per l’impegno nel promuovere l’inclusività nello sport. “Il calcio non ha genere, ma passione. Il calcio è anche donna – dichiara Ambrosio -. Per me è una sfida. Dopo tanti anni dedicati al calcio credo sia arrivato il momento di trasmettere alle bambine ciò che per me è stato questo sport, una scuola di vita in primis. Lo devo alla mia città per cui ho giocato tanti anni e per cui tanti anni fa ho lasciato per nuove esperienze in giro per la Sardegna. Ringrazio il Porto Rotondo per questa opportunità e spero nel giro d qualche anno di riportare a Olbia una prima squadra femminile in un campionato nazionale”.

Gli open day si svolgeranno giovedì 31 luglio alle ore 18:30 al campo Tanca Ludos. Saranno momenti dedicati all’incontro con lo staff tecnico, con allenamenti e giochi aperti a tutte le partecipanti, in un contesto educativo e formativo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 347 867 5997 (Roberto) e 349 310 8059 (Cristina).