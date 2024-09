Olbia. Abbanoa, con un avviso giunto nel primo pomeriggio, comunica che le squadre stanno completando l’installazione di nuove apparecchiature nel nodo idraulico di “Olbia sud” in via Tre Venezie.

Durante le operazioni si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica anche nelle zone servite: via Tre Venezie e traverse, via Vittorio Veneto e traverse, via Barcellona e traverse, Centro storico, via Roma e zona Tannaule. L’intervento sarà concluso entro le 16.

Successivamente tutte le squadre di Abbanoa sono mobilitate per effettuare le manovre in rete necessarie a ripristinare il servizio in tempi rapidi: di norma entro un’ora.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.