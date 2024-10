OLBIA. La cooperativa Villa Chiara ha partecipato, nel dicembre dell’anno scorso, a un bando indetto dalla Fondazione di Sardegna per la concessione di un contributo a fondo perduto destinato al settore del volontariato, filantropia e beneficenza per l’anno 2024.

Grazie a questo contributo sono stati acquistati cinque letti elettrici motorizzati multifunzione, che sono stati installati nel nucleo residenziale della struttura di Villa Chiara.

Questi letti rappresentano un importante supporto per i ragazzi con problemi di mobilità, facilitando operazioni come la messa a letto, l’alzata e il posizionamento in stazione semi-eretta per attività come il pranzo a letto. Inoltre è possibile regolare l’altezza per agevolare i movimenti in autonomia durante il trasferimento dalla carrozzina al letto e viceversa.

Ogni letto è dotato di un pratico telecomando, fissato al lato, che permette un utilizzo autonomo delle varie funzioni, offrendo maggiore indipendenza agli ospiti della struttura. I ragazzi e l’intero staff di Villa Chiara esprimono il loro sincero ringraziamento per questo prezioso contributo.