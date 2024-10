OLBIA. È in programma sabato 26 aprile, dalle 16:00 alle 19:00, nei locali di Suentu Lab, in via Basilicata 24/26, un nuovo laboratorio creativo aperto a persone di tutte le età.

“Abbiamo pensato di mettere in risalto quella che è la tradizione olbiese dei “Morti morti” – fanno sapere da Suentu -. L’obiettivo è quello, insieme a Battistina Casula, di allestire la sala del teatro usando materiali quali lana, legno, carta, stoffa per creare gigantesche ragnatele, ragni e pipistrelli, fantasmi e zucche.

Pensiamo sia un’ottima opportunità per poter non solo imparare ad usare le mani nel realizzare personaggi ma un’occasione per vedere il proprio lavoro esposto come dei veri allestitori di teatro. Un’esperienza particolare che mette in gioco capacità differenti come il lavoro di gruppo, la condivisione e collaborazione”. La quota di partecipazione è di 15,00 euro a persona.

L’allestimento realizzato farà da scenografia allo spettacolo del prossimo 2 novembre alle 18:00 in cui l’attrice Daniela Bandinu, accompagnata con la musica dal vivo del pianista Rostyslav Prachun, racconterà “Fiabe da paura”.

“L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 10,00 euro per i bambini e includerà la “merenda paurosa” mentre per gli adulti di 2,00 euro – dicono da Suentu -. Un modo per sovvenzionare il centro e dare un piccolo rimborso agli artisti. Chi prenderà parte al laboratorio creativo potrà accedere gratuitamente allo spettacolo del 2 novembre”. Per entrambi gli eventi è richiesta la prenotazione al numero 3297997788.