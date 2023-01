★VIDEO★ OLBIA. Riprende il corso di lingua gallurese del centro linguistico APA. Le lezioni, partite ieri al Delta Center, hanno l’obiettivo di insegnare nell’arco di tre mesi le nozioni basilari della grammatica messa a punto dallo studioso di gallurese Emilio Aresu, docente del corso, e da altri appassionati della lingua.

La prima edizione è stata organizzata nel 2018. “Non abbiamo la presunzione di insegnare il gallurese a chi già lo parla – spiega Aresu – quanto mettere a punto la scrittura. Spesso, per una carenza di studi, c’è una discrepanza tra la lingua parlata e quella scritta e puntiamo a diminuire questo divario”.

Il corso si rivolge a persone di tutte le età e oltre agli insegnamenti di grammatica non mancheranno riferimenti alle origini della lingua e alla sua storia, con particolare attenzione per tutti quegli aspetti ancora poco conosciuti. Uno su tutti, il legame tra il gallurese e il siciliano. “Si tratta di uno degli aspetti più interessanti degli studi che ho fatto negli ultimi anni – dichiara Emilio Aresu -. È un rapporto di vecchia data, antico.

Sono molti gli elementi strutturali e le parti grammaticali costanti della lingua gallurese che trovano riscontro nel siciliano. Articoli, pronomi, aggettivi dimostrativi rivelano una comune matrice di un certo tipo di latino. Per fare un esempio gli aggettivi dimostrativi chistu, chista, chisti, chissu, chissa, chissi, chiddu, chidda, chiddi si ritrovano in maniera identica nel siciliano. Questo non avviene nella parlata corsa, caratterizzata da una varietà di forme”.

A quanto sostiene lo studioso il siciliano possiede elementi corrispondenti a parti non variabili del gallurese che lo avvicinano maggiormente alla Sicilia piuttosto che alla parlata corsa.

“Iddu, idda, iddu sono identici nel siciliano. Una continuità latina che abbiamo in comune con la Sicilia più che con la Corsica. Sono tanti gli aspetti lessicali che emergono dal siciliano e che non sono presenti né nel logudorese né nel corso”.

Per frequentare le lezioni di APA è possibile contattare il 3495354091 oppure visitare la pagina Facebook del centro linguistico. Abbiamo intervistato Emilio Aresu che ci ha dichiarato (in gallurese) perché è importante imparare la lingua. Di seguito il video ▼