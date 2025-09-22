Olbia 22 settembre 2025 – Torna l’appuntamento con “Benvenuto Vermentino”, la manifestazione dedicata al vitigno simbolo della Gallura. L’edizione 2025 propone un calendario ricco di degustazioni, spettacoli, artigianato e approfondimenti culturali.

Durante la “Settimana del Vermentino”, dal 29 settembre al 5 ottobre, hotel, ristoranti e bar proporranno menù e aperitivi a tema, mentre i produttori apriranno le cantine per visite guidate e degustazioni su prenotazione. Il centro storico ospiterà spettacoli di animazione, cultura e degustazioni lungo le vie principali, in un percorso che unisce vino e tradizione.

Il programma prevede:

Dall’1 al 4 ottobre al museo archeologico la mostra di artigianato artistico con manufatti sardi di eccellenza

1 e 2 ottobre alle 17:00 degustazioni tecniche guidate curate dai sommelier AIS (su prenotazione)

2 ottobre alle 10:00 convegno “Il Vermentino tra tradizione ed innovazione”, a cura del Consorzio di tutela del Vermentino di Gallura DOCG

3 ottobre alle 17:00 “Benvenuto Vermentino …Show”, wine talk e degustazione di Vermentino abbinato alle eccellenze gastronomiche locali

3 ottobre in serata “Vermentino Shopping Night”, con attività commerciali, artigianali e della ristorazione che offriranno ai clienti il Vermentino di Gallura DOCG

4 ottobre alle 17:00 degustazione in centro città lungo Corso Umberto I e via Regina Elena, con un percorso esperienziale dedicato alle migliori etichette di Vermentini di Gallura DOCG, Sardegna, Liguria, Toscana e Corsica.

Sempre il 4 ottobre, al museo archeologico, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio nazionale enoletterario Vermentino, giunto alla IX edizione. Ideato dalla Camera di Commercio di Sassari in partnership con i comuni di Olbia e di Castelnuovo Magra, il concorso racconta l’incontro tra letteratura e mondo vitivinicolo attraverso opere edite di narrativa italiana e straniera. “Benvenuto Vermentino”, che fa parte degli eventi di Salude & Trigu, comprende anche momenti di promozione del territorio e sostegno all’export, con visite per giornalisti e buyers nazionali ed esteri.