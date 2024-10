Si terrà a Olbia, in diverse location del centro storico, al Museo Archeologico e presso l’Istituto Tecnico Attilio Deffenu, la tredicesima edizione di “Storie di un Attimo”, il festival popolare della fotografia. L’evento, come suggerisce il titolo, riunisce grandi nomi della fotografia italiana e mondiale, professionisti, amatori evoluti e quest’anno includerà anche una incursione nel mondo del fumetto. Non mancheranno riflessioni sull’“immagine ritrovata” e sul significato attuale di questo medium.

Il festival proporrà mostre, dimostrazioni, proiezioni, una mostra mercato di macchine fotografiche usate e storiche, oltre a sedute dedicate allo sviluppo e alla stampa di pellicole tradizionali.

L’evento prenderà il via il 22 novembre alle 10:30, presso l’Istituto Tecnico Attilio Deffenu di Olbia, dove il fotoreporter Francesco Malavolta, esperto nel campo delle migrazioni, incontrerà gli studenti per presentare il suo progetto “Popoli in Movimento”. Questo lavoro mira a evidenziare le storie personali dei migranti, contrapponendosi alla narrazione che li riduce a numeri.

Malavolta, giornalista iscritto all’Ordine della Calabria, documenta da oltre vent’anni i flussi migratori che interessano l’Europa, collaborando con la Comunità Europea, l’Associated Press e organizzazioni come l’UNHCR e l’OIM. La sera del 22 novembre, alle 18:30, Malavolta riproporrà l’incontro al pubblico presso il Politecnico Argonauti, in via Garibaldi 41.

Il 23 novembre, presso lo spazio di Corso Umberto 33, ci sarà un incontro speciale con due dei più importanti fotoreporter italiani: Giorgio Lotti, storico fotografo di Epoca e autore dell’immagine più stampata al mondo, e Mauro Galligani, ex capo editor di uno dei più importanti settimanali italiani. Lotti sarà inoltre protagonista di una mostra al Museo Archeologico di Olbia.

Il 30 novembre e il 1° dicembre sarà il turno di Gerardo Bonomo, giornalista e divulgatore, che terrà una lezione sull’esposizione perfetta e guiderà lo sviluppo e la stampa di negativi con metodi tradizionali, insieme a Marco Loi e Andrea Mignogna. Gli incontri si terranno presso il Politecnico Argonauti, con ingresso da via Romana 50 e via Garibaldi 41.

Il 7 e 8 dicembre, presso lo spazio espositivo di Vicolo 74, si terrà la tredicesima edizione della mostra mercato di fotocamere usate e da collezione, un evento molto atteso dagli appassionati.

Infine, le proiezioni avranno luogo il 29 novembre e il 6 dicembre, alle ore 19:30, presso la sala cinema del Politecnico Argonauti. Sarà possibile vedere One Hour Photo di Mark Romanek e Ritratto di Pablo Volta di Giovanni Columbu.

IL PROGRAMMA DELLE MOSTRE:

1. Silvano Marcias, Sa Diana, via Cavour 43. Un reportage di grande impatto sulla banda

musicale locale;

2. Giorgio Lotti, Una vita da reporter, Museo Archeologico. Un mito della fotografia mondiale

si racconta attraverso alcuni dei suoi reportage più significativi;

3. Francesco Malavolta, Popoli in movimento, Museo Archeologico. Malavolta lavora sul

fenomeno migratorio del nostro tempo con immagini di grande effetto;

4. Piero Pes, Maschere, Museo Archeologico. Un repertorio originale sul carnevale

tradizionale barbaricino,

5. Enrico Panusca, Nozze carsiche Museo Archeologico. Un matrimonio tradizionale carsico

rappresentato in costume dai suoi protagonisti,

6. Luca Cameli, Il carnevale storico di Offida, Museo Archeologico. Il carnevale storico di

Offida, fra riti, spiritualità e tradizione ,

7. Giuseppe Tamponi, Ardia, Museo Archeologico. La famosa giostra equestre di San

Costantino

Illustrata con rara maestria,

8. Mauro Liggi, Sant’Elia Museo Archeologico. Liggi esplora il quartiere storico di Cagliari

intervallando le immagini con le sue poesie;

9. Francesco Pintore, Tundhimentas, Lana e Lamas, Museo Archeologico L’antico rito della

tosatura rappresentato con un superbo bianco e nero;

10. Giusi Scanu, Alzheimer: io chi sono?, Museo Archeologico. Un toccante viaggio nel labirinto

dell’Alzheimer realizzato dai familiari dei malati;

11. Marco Loi, Pratobello Delenda est, Museo Archeologico. Il luogo simbolo delle proteste in

Sardegna e il suo attuale degrado;

12. Reporter fra le nuvole, il fumetto incontra la fotografia, Museo Archeologico. Johnny Focus

e Frank Cappa, fotoreporter dei fumetti, con un saggio introduttivo di Bepi Vigna e le

immagini di Francesco Cito, vero fotoreporter di guerra;

13. Goffreedo Guiso Fotografo in Nuoro, Museo Archeologico. Uno straordinario viaggio

nell’archivio di uno storico maestro nuorese della fotografia;

14. Le vacanze di Monsieur Ublot, Museo Archeologico. Attraverso immagini ritrovate

proiettate con le diapositive tradizionali si ricostruiscono, le vacanze di un ipotetico

personaggio;

15. Cristian Csinko, Il rito ortodosso ad Olbia, ITCG A. Deffenu. Cristian, giovane fotoreporter di

17. anni, propone un reportage sul rito ortodosso della comunità rumena di Olbia;

16. Marco Luigi Senarega, L’insostenibile necessità della rappresentazione, Museo

Archeologico. La necessità impellente di autorappresentarsi conduce Senarega sulle tracce

di un reportage ironico e a tratti realmente comico;

17. Paul Ronald, Museo Archeologico. Il maestro francese propone una serie di reportage sul

grande attore italiano;

18. Tiziana Fusiello, Marocco, ITCG A. Deffenu. Un reportage sul paese magrebino, nel quale

spiccano usi, costumi e paesaggio;

19. Luca Altera, Attraversando l’Uzbekistan, ITCG A. Deffenu. Un viaggio sulla Via della Seta di

grande impatto visivo;

20. Antonio Cossu, Frori ‘e Srabadori, Museo Archeologico. La corsa degli scalzi di Cabras e i riti

che la accompagnano.

Tutte le mostre, a ingresso libero e gratuito, saranno chiuse il lunedì eccetto quelle all’ITCG A.

Deffenu che chiuderanno il sabato e la domenica.

Orari: Museo Archeologico, dal martedì al sabato 8:00-13:00 16:00-19:00; domenica 10:00-

13:00 16:30-19:30

Società dello stucco 16:00-19:00

L’evento è organizzato dall’associazione Argonauti di Olbia e conta sul supporto di Fondazione

di Sardegna, Comune di Olbia, Librerie Ubik, 12.1 Caffè restaurant, Green life, Punto Foto, Group by Karl Bielser, collezione Maraldi, Giacomo Altamira Studio, Altergrafica pubblicità, Happier year web, ITCG A. Deffenu, e Glass Studio.