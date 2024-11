OLBIA. Grande paura per un grosso incendio che ha devastato un appartamento al civico 7 di via Sardegna,  una traversa di corso Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno cercato di limitare i danni al solo piano superiore.

Per il momento le cause che hanno provocato il rogo sono sconosciute. Per capire come le fiamme abbiano aggredito la veranda esterna e buona parte dell’interno occorrerà attendere le operazioni di bonifica.

Le prime testimonianze parlano di fiamme altissime che si sono sprigionate dalle finestre della veranda la cui copertura in legno è stata aggredita rapidamente. Il motore di un condizionatore, posto all’esterno, è letteralmente esploso per il calore. All’interno dell’abitazione, in uso ad affittuari, era presente una persona che ha fatto in tempo a scendere in strada e mettersi in salvo insieme a un cagnolino che si trovava all’interno.

Il traffico in via Sardegna è stato bloccato dagli agenti della Polizia Locale che hanno deviato i veicoli verso strade alternative fino al termine delle operazioni di spegnimento.