OLBIA. In occasione del decennale dalla scomparsa di Rita Denza (5 luglio 2014), figura storica della gastronomia sarda e titolare del celebre ristorante Gallura di corso Umberto a Olbia, l’Accademia Italiana della Cucina, in collaborazione con l’IPSSAR di Arzachena, organizza il Terzo Memorial Rita Denza.

La manifestazione, che si svolgerà entro il mese di dicembre, si terrà grazie al supporto operativo delle Associazioni Cuochi di Gallura e dell’AIS (Associazione Italiana Sommelier), e vedrà la partecipazione delle associazioni Lions, Rotary e Fidapa, coinvolte in una conviviale commemorativa per la premiazione degli allievi della Scuola Alberghiera di Arzachena.

L’evento, patrocinato dal Comune di Olbia e dalla Camera di Commercio di Sassari, rappresenta un momento di riflessione e promozione culturale nel ricordo di una donna che ha segnato profondamente la cucina della Sardegna. Gli studenti dell’Alberghiero, impegnati in una vera e propria gara, saranno chiamati a realizzare piatti ispirati alla cucina di Rita Denza.

Massimo Putzu, delegato Gallura dell’Accademia Italiana della Cucina, dice: “Dopo le felici esperienze degli anni 2015 e 2016, abbiamo fortemente voluto riproporre il Memorial a 10 anni dalla scomparsa della titolare del ristorante Gallura, vera e propria istituzione nel panorama gastronomico in Sardegna e non solo. La finalità è quella di diffondere la cultura della buona tavola e della creatività della cucina tipica italiana tra i giovani ed in particolare tra gli studenti della prestigiosa Scuola Alberghiera di Arzachena”.