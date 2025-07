OLBIA 14 luglio 2025 – Dalle costruzioni al turismo, dalla sanità al commercio: il territorio gallurese offre diverse opportunità lavorative attraverso il portale Sardegna Lavoro e i bandi regionali. Ecco una panoramica completa delle ricerche di personale attive, organizzate per località in ordine alfabetico.

Arzachena

Nel territorio di Porto Cervo sono disponibili 8 posizioni nella filiera turistica per addetti alla pulizia delle camere, ricevimento, bagnini e baristi. I candidati devono essere iscritti alle liste della legge 68/99 in tutta la Sardegna. Domande dal 4 al 14 luglio.

Altre opportunità includono 1 assistente sanitario a tempo determinato e 3 addetti a funzioni di segreteria per candidati iscritti alle liste della legge 68/99 (domande entro il 5 dicembre).

Buddusò

La ricerca si concentra su 1 addetto alla refrigerazione, trattamento igienico e prima trasformazione del latte per iscritti alle liste legge 68/99. Il contratto è a tempo determinato per 6 mesi (domande dal 3 al 14 luglio).

La Maddalena

Il comune maddalenino beneficia del Progetto Isole Minori che sostiene l’avvio di nuove imprese da parte di giovani tra 18 e 35 anni. Le domande possono essere inviate dal 7 agosto al 30 novembre 2025.

Loiri Porto San Paolo

Il comune cerca 3 muratori in pietra e mattoni con contratto a tempo determinato.

Olbia

Il capoluogo gallurese registra la maggiore varietà di opportunità. Sono ricercati 5 muratori in pietra e mattoni e 3 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile.

Per i candidati della legge 68/99 sono disponibili diverse posizioni: 1 cameriere a tempo indeterminato (domande dall’11 al 21 luglio), 1 operatore fast food e 1 impiegato logistico (entrambi a tempo indeterminato, domande entro il 14 luglio), 1 aiuto commesso (domande entro il 22 dicembre).

Tempio Pausania

Il comune gallurese offre diverse opportunità attraverso cantieri di lavoro. Sono ricercati 1 mastro muratore, 1 falegname e 2 manovali edili con contratto a tempo determinato per 8 mesi (domande entro il 15 luglio).

Un secondo bando prevede l’assunzione di 8 addetti alla manutenzione del verde, 1 operatore alla motosega e 1 geometra, sempre per 8 mesi (domande entro il 15 luglio).

È disponibile anche 1 posizione per addetto alla consegna di merci nel settore privato.

Altri comuni galluresi

Aglientu, Badesi, Golfo Aranci, Palau e Santa Teresa di Gallura sono inclusi nel bando per 8 profili turistici (addetti pulizia camere, ricevimento, bagnini, baristi) riservato agli iscritti alla legge 68/99 con domande dal 4 al 14 luglio.

Avviso SO.LA.RE. 2025

La Regione Sardegna ha pubblicato l’avviso SO.LA.RE. 2025 che prevede sovvenzioni per le assunzioni nel settore turistico. Le domande per candidati under 35 sono aperte dal 17 luglio al 1 agosto, mentre per i disoccupati over 35 dal 18 luglio al 2 agosto.

Come candidarsi

Tutte le candidature devono essere presentate attraverso il portale www.sardegnalavoro.it utilizzando l’identità digitale. È necessario aggiornare il curriculum e inviare la candidatura per le offerte di interesse. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di competenza territoriale.