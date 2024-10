L’ASPAL comunica le nuove offerte di lavoro nel comune di Olbia e nel resto della Sardegna.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

OLBIA

A Olbia cercano 2 addetti vendita di prodotti ittici, 1 addetto a servizi antincendio, 1 commesso di banco, 1 cuoco pizzaiolo, 1 manovale edile, 1 tecnico alimentare e bioalimentare, 3 trasportatori/camionisti, 1 elettricista manutentore di impianti, 2 piazzisti viaggiatori, 1 bagnino, 1 installatore di infissi e serramenti (con contratto a tempo determinato), 1 elettricista impiantista di cantiere, 3 carpentieri di bordo, 1 badante, 1 addetto vendita di prodotti di pasticceria (con contratto a tempo indeterminato).

GOLFO ARANCI

A Golfo Aranci cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 colf, 1 mastro muratore in pietra o mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio Pausania cercano 1 cameriere di sala (con contratto a tempo determinato), 1 falegname (con contratto di apprendistato).

BUDONI

A Budoni cercano 1 colf (con contratto a tempo indeterminato), 2 cuochi di ristorante, 2 camerieri di ristorante, 1 muratore in pietra e mattoni (con contratto a tempo determinato).

MONTI

A Monti cercano 1 cameriere di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN TEODORO

A San Teodoro cercano 1 tuttofare d’albergo, 1 cameriere di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 bagnino. Si offre contratto a tempo determinato.

COSSOINE

A Cossoine cercano 1 bracciante agricolo. Si offre contratto a tempo indeterminato.

GAIRO

A Gairo cercano 1 addetto all’assistenza personale. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CALANGIANUS

A Calangianus cercano 1 confezionatore di tappezzerie. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA MARIA COGHINAS

A Santa Maria Coghinas cercano 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo determinato.

LAERRU

A Laerru cercano 2 badanti. Si offre contratto a tempo determinato.

NULVI

A Nulvi cercano 2 badanti. Si offre contratto a tempo determinato.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 1 pastore. Si offre contratto a tempo determinato.

LODE’

A Lodè cercano 1 cameriere di sala, 1 barista. Si offre contratto a tempo indeterminato

OSILO

A Osilo cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo determinato.

PORTO TORRES

A Porto Torres cercano 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTU LUSSURGIU

A Santu Lussurgiu cercano 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.

CABRAS

A Cabras cercano 1 falegname. Si offre contratto a tempo determinato.

ABBASANTA

Ad Abbasanta cercano 1 operatore di agenzia di viaggio. Si offre contratto a tempo determinato.

TONARA

A Tonara cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TORTOLI’

A Tortolì cercano 4 manovali e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 1 aiuto cameriere ai piani, 1 cameriere di ristorante, 1 cuoco capo partita. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 2 impiegati amministrativi. Si offre contratto a tempo determinato.

ZEDDIANI

A Zeddiani cercano 1 panettiere. Si offre contratto a tempo determinato.

UTA

A Uta cercano 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CAPOTERRA

A Capoterra cercano 1 conf (con contratto a tempo determinato), 1 colf, 2 collaboratori domestici (con contratto a tempo indeterminato).

SILIQUA

A Siliqua cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ASSEMINI

Ad Assemini cercano 1 badante. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SELARGIUS

A Selargius cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo determinato.

VILLASIMIUS

A Villasimius cercano 1 colf, 1 collaboratore domestico, 10 addetti alle pulizie di interni. Si offre contratto a tempo determinato.

QUARTU SANT’ELENA

A Quartu Sant’Elena cercano 1 collaboratore domestico. Si offre contratto a tempo indeterminato.

STINTINO

A Stintino cercano 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

PIMENTEL

A Pimentel cercano 2 aiuto commessi. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SORSO

A Sorso cercano 1 colf. Si offre contratto a tempo determinato.

GIRASOLE

A Girasole cercano 1 manovale e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 cameriere di ristorante, 1 lavapiatti, 1 cuoco di ristorante, 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 addetto all’accettazione negli studi medici, 2 sarti, 1 primo commis, 1 addetto al ricevimento negli alberghi, 1 addetto alla vendita di autoveicoli, 1 addetto all’accettazione. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 barista e professioni assimilate, 15 baristi (con contratto a tempo determinato), 1 attrezzista navale (con contratto a tempo indeterminato)

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 badante (con contratto a tempo indeterminato), 1 lavapiatti, 1 cuoco pizzaiolo (con contratto a tempo determinato).

SANT’ANTIOCO

A Sant’Antioco cercano 25 manovali edili (con contratto a tempo indeterminato), 1 gelataio, 1 cameriere di bar, 1 aiuto cuoco di ristorante, 2 educatori professionali, 2 banconieri di bar (con contratto a tempo determinato).

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 aiuto cameriere di ristorante, 2 inservienti di cucina, 1 imprenditore o responsabile di piccolo esercizio commerciale, 4 colf (con contratto a tempo determinato), 1 lavapiatti, 1 autista privato, 1 baby sitter, 2 idraulici nelle costruzioni civili, 4 muratori in mattoni, 3 manovali edili, 1 addetto alle pulizie negli stabili, 12 idraulici anche con qualifiche di muratori o manovali, 4 badanti, 5 collaboratori domestici, 14 colf (con contratto a tempo indeterminato).

SASSARI

A Sassari cercano 1 addetto agli sportelli assicurativi (con contratto di collaborazione), 1 commesso di vendita, 1 giardiniere, 1 colf, 3 collaboratore domestico, 1 addetto all’applicazione di pannelli in cartongesso, 2 intonacatori, 5 manovali edili, 3 collaboratrici familiari (con contratto a tempo indeterminato), 1 perito elettronico, 1 badante, 2 collaboratrice familiare, 6 colf (con contratto a tempo determinato).

TIROCINI

A Iglesias cercano 1 tirocinante addetto ai servizi di igiene e pulizia. A Selargius cercano 1 tirocinante addetto stipendi e paghe. A Nuoro cercano 1 tirocinante gommista.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro.

PADRU

Il Comune di Padru assume per il cantiere 1 Geometra, 2 manovali e personale non qualificato della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Olbia.

BERCHIDDA

Il Comune di Berchidda assume per il cantiere 3 operai non qualificati braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Olbia.

CALASETTA

Il Comune di Calasetta assume per il cantiere 1 Mastro muratore in pietra o mattoni, 1 falegname, 1 manovale e personale non qualificato dell’edilizia civile e professioni assimilate. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Carbonia.

ARDARA

Il Comune di Ardara assume per il cantiere 1 impiegato amministrativo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Ozieri.

COLLINAS

Il Comune di Collinas assume per il cantiere 1 manovale edile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

SEGARIU

Il Comune di Segariu assume per il cantiere 1 Giardiniere, 1 figura come personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

GESTURI

Il Comune di Gesturi assume per il cantiere 1 Muratore in mattoni e lavori di manutenzione con patente B, 1 figura come personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde con patente B. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

VILLANOVAFRANCA

Il Comune di Villanovafranca assume per il cantiere 2 manovali agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 29 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

CABRAS

Il Comune di Cabras assume per il cantiere 2 operai qualificati muratori in mattoni, 1 operaio qualificato giardiniere, 3 operai generici manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Oristano.

CALANGIANUS

Il Comune di Calangianus assume per il cantiere 2 impiegati amministrativi, 1 operaio generico personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde in possesso della patente di guida cat. B, 2 operai generici e personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Tempio Pausania.

TERGU

Il Comune di Tergu assume per il cantiere 1 addetto a funzioni semplici di segreteria, 1 addetto a manutenzione aree verdi. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Castelsardo.

GONNOSFANADIGA

Il Comune di Gonnosfanadiga assume per il cantiere 1 operaio qualificato agricoltore e operaio agricolo specializzato di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali, 5 operai comuni e personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 5 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di San Gavino Monreale.

SINISCOLA – OROSEI

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per aziende nel territorio di Siniscola e Orosei, assume con selezione articolo 16, 2 conducenti di escavatrice meccanica, 2 conduttori di macchine forestali, 6 operai idraulici forestali. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dall’11 al 17 aprile. Info nel CPI di Siniscola.

ERULA

Il Comune di Erula assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Castelsardo.

FLUMINIMAGGIORE

Il Comune di Fluminimaggiore assume per il cantiere 1 Muratore, 1 operatore alla motosega, 2 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Iglesias.

PALAU

Il Comune di Palau assume per il cantiere 3 muratori in mattoni e lavori di manutenzione, 1 manovale edile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Olbia, sede decentrata Palau.

POMPU

Il Comune di Pompu assume per il cantiere 2 operai generici e personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Mogoro.

OLLASTRA

Il Comune di Ollastra assume per il cantiere 1 muratore in mattoni e lavori di manutenzione, 1 conducente di trattore agricolo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande entro il 28 marzo. Info nel CPI di Oristano.

ORISTANO

L’Agris Sardegna, per azienda a Oristano, assume con selezione articolo 16, 1 operaio qualificato vivaista. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 5 all’11 aprile. Info nel CPI di Oristano.

ALGHERO

L’Agris Sardegna, per azienda in località Bonassai, assume con selezione articolo 16, 1 conduttore mezzi pesanti e camion. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 25 aprile al 6 maggio. Info nel CPI di Alghero.

UTA / VILLASOR / USSANA

L’Agris Sardegna, per aziende a Uta, Villasor e Ussana, assume con selezione articolo 16, 2 operai qualificati vivaisti. Il contratto sarà a tempo determinato, per 3 mesi. Domande dall’8 al 12 aprile. Info nel CPI di Assemini.

SASSARI

L’Accademia di Belle Arti “Mario Sironi” assume con selezione articolo 16, coadiutori (ex collaboratori scolastici. Il contratto sarà di supplenza, a tempo determinato. Domande dal 3 al 9 aprile. Info nel CPI di Sassari.

ALGHERO

L’Agris Sardegna, per azienda Bonassai, assume con selezione articolo 16, 1 pastore. Il contratto sarà del comparto. Domande dal 25 al 29 marzo. Info nel CPI di Alghero.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

● Avviamento a selezione articolo 16 per Agris Sardegna. Info nel CPI di Alghero

● Cantiere Comune Isili. Info nel CPI di Isili

● Cantiere comunale Soleminis. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

● Cantiere Comune Maracalagonis. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

● Cantiere comunale San Nicolò d’Arcidano. Info nel CPI di Terralba

● Cantiere Comune Usini. Info nel CPI di Sassari

● Cantiere comunale Tempio Pausania. Info nel CPI di Tempio Pausania

● Cantiere Comune Carbonia. Info nel CPI di Carbonia

● Cantiere comunale Villacidro. Info nel CPI di San Gavino Monreale

● Cantiere Comune Masullas. Info nel CPI di Mogoro

● Cantiere comunale Morgongiori. Info nel CPI di Mogoro

● Cantiere Comune Bonnanaro. Info nel CPI di Bonorva

● Cantiere comunale Siligo. Info nel CPI di Bonorva

● Avviamento a selezione articolo 16 per Università degli Studi di Sassari. Info nel CPI di

Sassari

● Cantiere Comune Aglientu. Info nel CPI di Tempio Pausania

● Cantiere comunale Belvì. Info nel CPI di Sorgono

● Cantiere Comune Solarussa. Info nel CPI di Oristano

● Cantiere comunale Bidonì. Info nel CPI di Ghilarza

● Avviamento a selezione articolo 16 per Agris Sardegna. Info nel CPI di Ghilarza

● Cantiere Comune Busachi. Info nel CPI di Ghilarza

● Cantiere comunale Bulzi. Info nel CPI di Castelsardo