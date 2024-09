L’ASPAL comunica le nuove offerte di lavoro nel comune di Olbia e nel resto dell’Isola.

Le domande per gli annunci sono digitali. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione. www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

OLBIA

A Olbia cercano 4 muratori in pietra e mattoni, 1 geometra, 1 impiegato amministrativo, 1 ragioniere contabile, 1 mastro muratore in pietra o mattoni, 1 carpentiere edile, 1 conducente di escavatrice meccanica, 1 riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali, 3 operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni ed assimilati. Si offre contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia cercano 4 addetti alle pulizie negli stabili, 1 primo commis, 6 camerieri di ristorante, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 barista, 2 barman, 1 cuoco pizzaiolo, 1 cuoco di ristorante, 2 cuochi capi partita, 10 addetti alle pulizie di interni, 1 stiratrice di tintoria e lavanderia, 3 colf, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

GOLFO ARANCI

A Golfo Aranci cercano 1 cameriere di sala, 2 aiuto camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

LOIRI PORTO SAN PAOLO

A Loiri Porto San Paolo cercano 1 installatore di impianti di condizionamento. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 impiegato amministrativo, 2 parcheggiatori, 2 autolavaggisti (con contratto a tempo indeterminato), 2 manovali edili, 1 muratore in mattoni, 2 installatori di impianti di condizionamento, 2 termoidraulici, 2 elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni civili, 2 antennisti, 1 geometra, 2 colf, 2 giardinieri (con contratto a tempo determinato).

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 aiuto cuoco di ristorante, 1 barista, 1 cuoco capo partita, 1 cuoco di ristorante, 1 primo commis, 1 aiuto cameriere di ristorante, 1 cameriere di ristorante, 1 cuoco pizzaiolo, 1 estetista, 1 autista privato. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena cercano 1 fisioterapista. Si offre contratto di lavoro autonomo.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio Pausania cercano 1 riparatore e manutentore di macchinari e impianti industriali, 1 aiuto cameriere di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

SANTA TERESA DI GALLURA

A Santa Teresa di Gallura cercano 2 commessi di banco. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN TEODORO

A San Teodoro cercano 2 addetti a cure estetiche, 2 hostess di terra, 2 facchini portabagagli, 4 portieri di notte, 3 addetti all’informazione e all’assistenza dei clienti, 1 cameriere di bar, 1 primo commis, 1 addetto alle pulizie di interni, 1 barista, 4 receptionist, 1 responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo, 4 camerieri di sala, 4 aiuto camerieri di ristorante, 1 barman. Si offre contratto a tempo determinato.

BADESI

A Badesi cercano 30 assistenti bagnanti. Si offre contratto a tempo determinato.

LA MADDALENA

A La Maddalena cercano 1 addetto al ricevimento negli alberghi. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula cercano 1 mastro muratore in pietra o mattoni, 1 manovale edile. Si offre contratto a tempo determinato.

ISILI

A Isili cercano 1 assistente sociale. Si offre contratto a tempo indeterminato.

ORISTANO

A Oristano cercano 1 collaboratore domestico e professioni assimilate. Si offre contratto a tempo determinato.

SESTU

A Sestu cercano 1 perito elettrotecnico. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 muratore in mattoni. Si offre contratto a tempo determinato.

SINISCOLA

A Siniscola cercano 2 camerieri di sala, 1 cuoco pizzaiolo, 1 cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

MACOMER

A Macomer cercano 1 cuoco pizzaiolo. Si offre contratto a tempo determinato.

LURAS

A Luras cercano 1 installatore e manutentore impianti fotovoltaici, 2 termoidraulici. Si offre contratto a tempo determinato.

OSCHIRI

A Oschiri cercano 3 figure come personale non qualificato addetti alla cura degli animali. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali cercano 1 addetto alla pulizia delle camere. Si offre contratto a tempo determinato.

MONASTIR

A Monastir cercano 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 2 camerieri di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

MACOMER

A Macomer cercano 1 addetto alla conservazione di carni e pesci. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari cercano 1 termoidraulico, 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni, 1 meccanico riparatore d’auto. Si offre contratto a tempo determinato.

CARBONIA

A Carbonia cercano 1 termoidraulico, 1 elettricista per impianti esterni ed interni nelle costruzioni, 1 commesso delle vendite al minuto, 1 preparatore di pizza a taglio (con contratto a tempo determinato), 2 impiegati amministrativi (con contratto a tempo indeterminato).

SASSARI

A Sassari cercano 2 riparatori e manutentori di apparecchi e impianti termoidraulici industriali, 1 esperto contabile, 5 muratori in pietra e mattoni (con contratto a tempo determinato), 2 muratori in mattoni e lavori di manutenzione (con contratto a tempo indeterminato).

TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA

A Trinità d’Agultu e Vignola cercano 1 impiegato amministrativo, 1 commesso di banco, 1 cassiere di negozio, 1 cameriere di sala, 1 aiuto cuoco di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

ARBOREA

Ad Arborea cercano 3 braccianti agricoli. Si offre contratto a tempo determinato.

SELARGIUS

A Selargius cercano 1 mastro muratore in pietra o mattoni, 1 meccanico riparatore d’auto. Si offre contratto a tempo indeterminato.

VALLEDORIA

A Valledoria cercano 1 cameriere di sala, 1 figura per mansione di personale non qualificato nei servizi ricreativi e culturali. Si offre contratto a tempo determinato.

ALGHERO

Ad Alghero cercano 1 inserviente in esercizi alberghieri ed extralberghieri, 3 aiuto cuochi di ristorante, 2 camerieri di ristorante, 3 camerieri di sala, 1 barista, 1 lavapiatti. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro cercano 5 conduttori di macchinari per la produzione di pasticceria e prodotti da forno (con contratto a tempo indeterminato), 1 parrucchiere per signora (con contratto di apprendistato).

TORTOLI’

A Tortolì cercano 3 manovali edili. Si offre contratto a tempo determinato.

PERFUGAS

A Perfugas cercano 1 bracciante agricolo. Si offre contratto a tempo determinato.

SARROCH

A Sarroch cercano 1 panettiere. Si offre contratto a tempo determinato.

AGLIENTU

Ad Aglientu cercano 1 commesso di banco, 1 aiuto commesso. Si offre contratto a tempo determinato.

MURAVERA

A Muravera cercano 4 animatori villaggi turistici, 3 banconieri di bar, 3 camerieri di bar. Si offre contratto a tempo determinato.

TIROCINI

A Cagliari cercano 1 tirocinante specialista in contabilità. A Thiesi cercano 2 tirocinanti conduttori di macchine utensili automatiche e semiautomatiche industriali. A Carbonia cercano 1 tirocinante addetto agli sportelli delle agenzie di viaggio. A Uta cercano 1 tirocinante addetto allo spostamento di merci nei magazzini. A Ghilarza cercano 1 tirocinante commesso di vendita. A Selargius cercano 1 tirocinante meccanico riparatore d’auto. A San Gavino Monreale cercano 1 tirocinante commesso delle vendite al minuto.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16. www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

OVODDA

Il Comune di Ovodda assume per il cantiere 2 operai comuni. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande fino al 2 marzo. Info nel CPI di Sorgono.

BITTI

Il Comune di Bitti, assume per il Cantiere, 2 Operai Generici / Personale non qualificato addetti alla manutenzione del verde – 2 Operai qualificati / Operatori alla motosega. Il contratto sarà a tempo determinato per 6 mesi – 20 ore settimanali. Domande fino al 2 marzo. Info nel CPI di Carbonia.

CARLOFORTE

Il Comune di Carloforte, assume per il Cantiere, 5 Personale non qualificato / Addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande fino all’8 marzo. Info nel CPI di Carbonia.

SERRAMANNA

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per la sede di Serramanna, assume con selezione articolo 16, 1 Operaio saldatore tubista. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi Full-Time. Domande dall’8 fino alle ore 14:00 del giorno 14 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

SENORBI’

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per la sede di Senorbì, assume con selezione articolo 16, 2 Operai Specializzati – Saldatore Tubista. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande dal 6 al 10 Marzo. Info nel CPI di Senorbì.

SAN SPERATE

Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, per la sede di San Sperate, assume con selezione articolo 16, 2 Operai specializzati – saldatore tubista. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi Full-Time. Domande dal 9 al 15 Marzo. Info nel CPI di Assemini.

CAGLIARI

La Direzione regionale dei Vigili del fuoco di Cagliari assume con selezione articolo 16, 3 operatori (ruolo degli operatori e degli assistenti). Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 16 marzo. Info nel CPI di Cagliari.

NUORO

I Vigili del Fuoco di Nuoro assumono con selezione articolo 16, 1 operatore (ruolo degli operatori e degli assistenti). Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 16 marzo. Info nel CPI di Nuoro.

ORISTANO

Il Comando provinciale Vigili del Fuoco di Oristano assume con selezione articolo 16, 2 operatori (ruolo degli operatori e degli assistenti). Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 10 al 16 marzo. Info nel CPI di Oristano.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comunale Villanovaforru. Info nel CPI di Sanluri

Avviamento a selezione articolo 16 per il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Info nel CPI di Oristano

Avviamento a selezione articolo 16 per il Consorzio di Bonifica dell’Oristanese. Info nel CPI di Terralba

Cantiere Comune San Teodoro. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale Fluminimaggiore. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere Comune Mamoiada. Info nel CPI di Nuoro

Avviamento a selezione articolo 16 per il Comune di San Gavino Monreale. Info nel CPI di San Gavino Monreale

Cantiere comunale San Vito. Info nel CPI di Muravera

Cantiere Comune Cossoine. Info nel CPI di Bonorva

Cantiere comunale Sedini. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere Comune Sanluri. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Masullas. Info nel CPI di Mogoro

Cantiere Comune Baradili. Info nel CPI di Mogoro

Cantiere comunale Perfugas. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere Comune Torralba. Info nel CPI di Bonorva

Cantiere comunale Esporlatu. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere Comune Orosei. Info nel CPI di Siniscola

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Bottidda. Info nel CPI di Ozieri

Avviamento a selezione articolo 16 per Accademia delle belle arti “Mario Sironi”. Info nel CPI di Sassari

Cantiere Comune Nuoro. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comunale Luras. Info nel CPI di Tempio Pausania

Avviamento a selezione articolo 16 per Agris Sardegna (sede Monastir). Info nel CPI di Assemini

Cantiere Comune Samassi. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Aidomaggiore. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere Comune Bidonì. Info nel CPI di Ghilarza

Cantiere comunale San Vero Milis. Info nel CPI di Oristano

Cantiere Comune Sinnai. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Cantiere comunale Codrongianos. Info nel CPI di Sassari

Avviamento a selezione articolo 16 per Università di Sassari. Info nel CPI di Sassari

Cantiere Comune Giave. Info nel CPI di Bonorva

Cantiere comunale Thiesi. Info nel CPI di Bonorva

Cantiere Comune Ussaramanna. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Piscinas. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere Comune San Vito. Info nel CPI di Muravera

Cantiere comunale Teulada. Info nel CPI di Assemini sede decentrata Pula

Cantiere Comune Donori. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Cantiere comunale Arzachena. Info nel CPI di Olbia

Cantiere Comune Zerfaliu. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comunale Urzulei. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere Comune San Basilio. Info nel CPI di Senorbì

Cantiere comunale Jerzu. Info nel CPI di Lanusei

Cantiere Comune Padria. Info nel CPI di Bonorva

Cantiere comunale Masainas. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere Comune Sennori. Info nel CPI di Sassari

Cantiere comunale Musei. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere Comune Gonnesa. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comunale Santa Giusta. Info nel CPI di Oristano

Cantiere Comune Olbia. Info nel CPI di Olbia

LEGGE 68

SARROCH. 1 Funzionario Amministrativo

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 1 funzionario amministrativo iscritto alle liste della legge 68/99 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 3 al 13 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

SARROCH. 1 Direttore del personale

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 1 direttore del personale iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili. Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 3 al 13 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

SARROCH. 2 Impiegati finanziari

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 2 impiegati finanziari iscritti alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 3 al 13 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

OLBIA. 1 Addetto alle vendite

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto alle vendite iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 ed elenchi ex articolo 8 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 27 febbraio all’8 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Impiegato amministrativo o tecnico

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 impiegato amministrativo o tecnico iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 3 al 13 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

CAGLIARI. 1 Technical Lead

Un’azienda cerca per la sede di Cagliari 1 technical lead iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 3 al 13 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

SARROCH. 1 Addetto al magazzino

Un’azienda cerca per la sede di Sarroch 1 addetto al magazzino iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 24 febbraio al 6 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

SANTA GIUSTA. 1 Addetto ai servizi di igiene e pulizia

Un’azienda cerca per la sede di Santa Giusta 1 addetto ai servizi di igiene e pulizia iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 18 nei CPI di tutta la Sardegna. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 17 al 28 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

NUORO. 1 Tecnico manutentore

Un’azienda cerca per la sede di Nuoro 1 tecnico manutentore iscritto alle liste della legge 68/99 articoli 1 e 8 nei CPI di Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 16 al 25 febbraio. Info nel CPI di appartenenza.

SASSARI. 1 Commis di Bar

Un’azienda cerca per la sede di Sassari 1 commis di bar iscritto alle liste della legge 68/99 articolo 1 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 24 febbraio al 6 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 1 aiuto commesso per azienda di Sinnai. Info nel CPI di Cagliari

Elenco ammessi 1 operaio specializzato / operatore mezzi meccanici per azienda con cantieri nella Provincia di Cagliari. Info nel CPI di Cagliari