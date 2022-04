PORTO ROTONDO. È in programma mercoledì 27 aprile, in piazzetta San Marco, la Nuraghe Cocktail Competition. L’evento, organizzato da A.B.I. (Associazione Barmen Italiani) Professional in collaborazione con l’Associazione Cuochi e l’Associazione Italiana Sommelier, vedrà la partecipazione dei migliori barmen dell’Isola che si sfideranno in due competizioni “a colpi di shaker”. La Nuraghe Cocktail Competition è sponsorizzata dal Consorzio Porto Rotondo e del comune di Olbia.

Tra le finalità della manifestazione, “valorizzare i prodotti enogastronomici e liquoristici della Regione Sardegna – fanno sapere gli organizzatori -, mettere in luce le migliori professionalità del bartending dell’Isola e professionalizzare i giovani talenti sardi per inserirli nel mondo dell’accoglienza e dell’ospitalità mediterranea presso le prestigiose strutture turistiche dell’Isola”.

Grazie all’evento, inoltre si promuoveranno “le pari opportunità alle donne professioniste della Sardegna coinvol- gendole nelle attività delle barlady A.B.I. in rosa che proporranno ricette locali per sostenere le donazioni all’Istituto Europeo Oncologico I.E.O. – Monzino allo scopo di diffondere l’importanza della sensibilizzazione sulle tematiche di prevenzione e di cura in ambito oncologico ed in particolar modo del tumore al seno”.

Il concorso A.B.I. Professional Sardegna, si terrà alle 14:00 e coinvolgerà i barmen professionisti tesserati. Il vincitore rappresenterà la Sardegna alle finali nazionali per conquistare il titolo di miglior barman d’Italia. Il concorso Umberto Caselli, organizzato alle 16:00, avrà come protagonisti bartender e gestori di locali di qualunque associazione o non associati che realizzeranno sul momento un drink elaborato con prodotti locali delle aziende sponsor regionali.

Per tutta la durata dei concorsi le barlady sarde, nella loro postazione, proporranno drink analcolici e leggermente alcolici accompagnati da specialità culinarie sarde. Dalle 19:00 prenderanno il via le premiazioni.