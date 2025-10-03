Olbia 3 ottobre 2025 – L’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel e il Pevero Golf Club organizzano due nuove giornate di selezione per la stagione 2026. Dopo il primo appuntamento del 25 settembre, le strutture di lusso della Costa Smeralda torneranno ad aprire le porte martedì 7 e mercoledi 8 ottobre, dalle 10:00 alle 15:00, all’Hotel Cala di Volpe.

L’iniziativa punta a individuare in anticipo i profili più qualificati da inserire nelle strutture gestite da Marriott International per conto di Smeralda Holding. L’open day è rivolto sia a giovani alla ricerca di una carriera nell’hôtellerie di alto livello, sia a professionisti con esperienza interessati a lavorare in Sardegna in un contesto internazionale.

Le posizioni aperte riguardano diversi settori: nel Food & Beverage barman, sommelier, maitre, chef de rang e chef di cucina mediterranea e nikkei; nell’ospitalità concierge, guest service agent, front desk agent e hostess; nei servizi interni housekeeping, lavanderia, magazzino, giardinaggio e manutenzione; nelle aree corporate figure in ambito finance, risorse umane e sales & marketing.

All’iniziativa collaborano Aspal, Centri per l’impiego, associazioni di categoria di barman e sommelier, scuole alberghiere del territorio e la facoltà di Economia dell’Università di Sassari. Un’occasione per entrare in contatto diretto con le strutture della Costa Smeralda e con le prospettive di carriera offerte da un gruppo leader mondiale dell’hôtellerie.