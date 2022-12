★VIDEO★ SASSARI. Tecnologia di tracciamento di ultima generazione, server, backup e computer super veloci e tanto entusiasmo da parte degli operatori. Il Numero Unico Europeo 112 è finalmente una realtà anche in Sardegna. Il sistema è già partito in tutto il distretto telefonico di Olbia (0789) ma entro febbraio 2023 sarà attivo in tutta l’isola.

I vantaggi del numero unico, già attivo in circa metà del Paese (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) sono tante. Tra tutte l’112 funge da filtro per le chiamate cosiddette “improprie”. Vale a dire tutte quelle richieste che non sono affatto urgenti.

“Nei primi 5 giorni sono state circa la metà”, dice la project manager, Michela Cualbu. Si tratta di un aspetto importante poiché evita inutili intasamenti e perdite di tempo agli operatori del soccorso e delle forze dell’ordine.

Occorre sottolineare che l’112, e gli utenti di Olbia e del distretto telefonico 0789 lo stanno già sperimentando, va composto per qualsiasi emergenza non solo quelle mediche. Come ha ribadito Cinzia Bettelini, si formula il numero unico per segnalare, ad esempio, un furto, un incendio, una violenza e tutte quelle situazioni in cui si profila la necessità d’intervento delle forze dell’ordine. Sarà l’operatore dell’112 a smistare la segnalazione all’ente più adatto all’intervento anche in relazione alla posizione della richiesta di emergenza. Un po’ come succede negli Stati Uniti con il 911.

Altri vantaggi: con l’app “Where AreU” (scaricabile per IOS e Android) l’112 è accessibile anche da non udenti; servizio multilingue con l’attivazione di un interprete in caso di chiamata da parte di stranieri, utilissimo specie d’estate nelle località balneari.

Per capire meglio come funziona l’intero sistema 112 (uno, uno, due) il direttore generale di Areus, Cinzia Bettelini e il direttore sanitario Federico Argiolas hanno aperto la struttura operativa alla stampa. C’eravamo anche noi: di seguito il video