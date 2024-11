OLBIA. L’olbiese Nosy al secolo Stefano Panu si esibirà al Poetto Fest. Il 25enne è arrivato tra i sei finalisti del contest dedicato agli artisti emergenti.

Il Festival, che si terrà alla Fiera Internazionale di Cagliari, è in programma dal 29 aprile al 1° maggio e vedrà esibirsi musicisti da tutta Italia, tra cui Gemitaiz, Clara e i Sottotono. Oltre trecento i partecipanti alla gara che si sono messi in gioco in una serie di sfide votate online su Instagram.

Nosy, dopo essere arrivato tra i primi dodici, ha partecipato a una seconda manche in cui, grazie al pubblico e alla valutazione positiva da parte della giuria tecnica, è riuscito a classificarsi tra i primi sei insieme a Karmoloupe, Viò, Giulia Leone e The Shot conquistando l’opportunità di esibirsi.

La classifica ufficiale verrà annunciata prossimamente dagli organizzatori del Festival. “Sono molto contento di esibirmi a Cagliari – ha dichiarato Nosy che ha recentemente pubblicato i brani “Okay” e “Sotto questi cieli” -. Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato. È una bella soddisfazione perché in molti hanno partecipato al contest dal capoluogo isolano ed erano sicuramente più conosciuti di me che arrivo da Olbia.

La mia felicità più grande è quella di poter pensare seriamente alla musica dopo tanto tempo. Ho cambiato nome, mi sono reinventato e in sei mesi ho ottenuto tanti buoni risultati, dagli ascolti alla distribuzione dei miei brani con Ada Music, fino all’ultimo traguardo ottenuto grazie al contest. Penso di aver fatto tanti passi in avanti e questo mi dà la giusta carica per proseguire con la mia musica”.

Dal nord dell’Isola, oltre a Stefano Panu, al Poetto Fest si esibirà Sophia Murgia, in arte Solosophia. La cantante originaria di Budoni, diventata famosa per il duetto con Elisa Toffoli all’Olbia Arena dello scorso agosto > , l’apertura del concerto di Alex Britti nel 2017 a Budoni e di quello Guè nel 2019, e per la partecipazione a The Voice Of Italy, porterà sul palco il suo ultimo singolo dal titolo “La notte ti sente”.

Il video (>qui il link) è stato prodotto dall’olbiese Sir Joe, al secolo Sergio Buratti, e Daniele Vantaggio.

“Non ho partecipato al contest ma sono contenta che lo abbiano fatto altri ragazzi di Olbia tra cui Stefano che è tra i finalisti – ha detto Sophia Murgia -. Sono molto felice di prendere parte all’evento come ospite e sono grata del fatto che esistano realtà come questa in grado di unire i big della musica italiana con artisti emergenti. In Sardegna eventi come questi fanno davvero la differenza.

Al Poetto Fest canterò alcuni dei miei brani con l’obiettivo di riuscire a trasmettere un messaggio di riscatto ed emancipazione”.