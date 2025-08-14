Olbia 14 agosto 2025 – Stop alla musica ad alto volume e ai rumori molesti entro 500 metri dalla costa in tutto il nord Sardegna, da Alghero a Cala Gonone. La misura era stata annunciata nei giorni scorsi dal direttore marittimo nord Sardegna, Gianluca D’Agostino, è ora è ufficialmente in vigore.

“È un’ordinanza che nasce da un’analisi approfondita delle criticità che riscontriamo in mare, soprattutto nel periodo estivo – dichiara il D’Agostino –. Una di queste riguarda la presenza di persone che organizzano festeggiamenti a bordo delle unità navali con fonti musicali a volumi eccessivi. Questo ci ha portato a condurre un esame attento delle potenziali problematiche, che si possono riassumere in tre punti. Il primo – spiega il direttore marittimo – riguarda la sicurezza della navigazione: con suoni e musiche troppo alti non si ha il pieno controllo di ciò che accade intorno alla propria imbarcazione e, ad esempio, non si riesce ad ascoltare il canale 16, obbligatorio per le comunicazioni di soccorso.

Il secondo aspetto – prosegue – è la tutela e la salvaguardia dell’ambiente marino: un inquinamento acustico che, in acqua, con la propagazione delle onde sonore, produce un impatto significativo. Infine, il terzo punto riguarda la possibilità, per chiunque, anche per chi non ama o non desidera ascoltare musica ad alto volume, di fruire liberamente del mare”.

L’ordinanza non nasce per impedire l’ascolto della musica a bordo delle barche. “Voglio essere chiaro – precisa il direttore marittimo -, il provvedimento non parla di vietare l’utilizzo di mezzi per ascoltare musica e nemmeno di divieto di festeggiamenti. Si riferisce agli di eccessi che possono essere gravemente limitanti di alcune libertà e di alcuni concetti di sicurezza”. Di seguito l’ordinanza: