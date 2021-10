★ VIDEO ★ Si è conclusa intorno alle 19:30 con il sequestro di circa 10 quintali di marijuana e l’arresto di una persona la spettacolare operazione della Polizia Stradale di Olbia che ha bloccato il carico di droga al termine di un inseguimento avvenuto nel pomeriggio nei pressi della discarica del Cipnes a Spiritu Santu, in comune di Olbia.

Un furgone con un carico apparente di mobili non si ferma al posto di blocco e da quel momento una pattuglia della Polizia Stradale di Olbia diretta dal comandante Giuseppe Sanna, lo insegue. A bordo ci sono tre persone. Con la polizia alle calcagna il veicolo lascia la quattro corsie e si immette nella strada di Spiritu Santu.

Nella concitazione il conducente probabilmente sbaglia strada e anziché prendere la seconda rotatoria per Murta Maria si infila nella prima immettendosi nel budello senza uscita che porta alla discarica gestita dal consorzio industriale. Quando i tre se ne accorgono è troppo tardi per tornare indietro.

Nel disperato tentativo di sfuggire ai poliziotti il furgone prende una stradina sterrata laterale e va avanti finché le ruote non cominciano a slittare. A quel puto i tre che occupano la parte anteriore del veicolo non possono proseguire e scendono per continuare a scappare a piedi.

“Erano tutti e tre incappucciati e sono andati verso la collina – racconta un testimone -. Poi abbiamo sentito diversi spari, quattro o cinque, ma nessuno si è fermato”.

I colpi d’arma da fuoco li esplodono in aria gli agenti nel tentativo di farli desistere dalla fuga ma i tre continuano a correre fino a dileguarsi nella fitta macchia mediterranea. Poi, qualcuno dall’interno del furgone bussa violentemente.

Quando i poliziotti aprono lo sportello si trovano davanti un uomo circondato da una montagna di marijuana fresca di taglio. A quel punto, il quarto della banda, viene immediatamente ammanettato e caricato in auto. Sarà interrogato in commissariato.

Successivamente, mentre arrivavano i rinforzi della Polizia di Stato, il furgone viene parcheggiato nel cortile della discarica e sottoposto ad un attento esame da parte della Scientifica specie nell’abitacolo. All’interno del cassone risultano circa 10 quintali di marijuana, una motopompa e altri strumenti utili all’irrigazione del terreno. Forse i malviventi, visto il giro di vite in Sardegna che ha portato all’individuazione di diverse piantagioni, ne avevano smantellato una e ne stavano trasferendo il prezioso contenuto.

Ora è caccia all’uomo. Il quarto componente la banda è sotto interrogatorio al fine di individuare i tre che sono riusciti a dileguarsi nella collina del Cipnes. Il furgone, risultato rubato da un’azienda di Tempio Pausania, è stato posto sotto sequestro. Si attendono sviluppi nelle prossime ore. Di seguito il video girato dopo il sequestro del furgone ►