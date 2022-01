Aldo Cadau è stato nominato commissario della Zes (Zona economica speciale) della Sardegna. Il professionista ha partecipato al primo vertice con tutti i commissari delle otto Zes italiane convocato a Roma dal ministro per il Sud Mara Carfagna

Il prossimo passaggio sarà la costituzione del Comitato di indirizzo, che è composto – oltre che dal Commissario – dal Presidente dell’Autorità di sistema portuale, da un rappresentante della Regione Sardegna, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e da un rappresentante degli otto Consorzi industriali della Sardegna.

La superficie totale della Zes Sardegna è di 2600 ettari, 180 dei quali in Gallura assegnati al Cipnes Gallura. Alla Zes della Gallura hanno già manifestato l’intenzione di aderire i Comuni di Calangianus e Arzachena e la Geasar, società di gestione dell’aeroporto Costa Smeralda.

Per Olbia e la Gallura – in particolare le aree interne – la Zes è una grande opportunità per crescita e il potenziamento del sistema produttivo. La Zes ha diversi obiettivi strategici. Grazie ai vantaggi fiscali e amministrativi, punta ad attrarre nel distretto produttivo di Olbia nuovi investitori e – allo stesso tempo – incentivare le aziende già esistenti. La notizia è stata diffusa dal Cipnes >