★VIDEO★ OLBIA. In relazione all’ordinanza sindacale anti alcol che di fatto allarga le zone in cui è vietato il consumo di bevande alcoliche nelle strade e nelle piazze indicate, il sindaco Settimo Nizzi, nel video in fondo all’articolo, chiarisce l’ambito del provvedimento e sottolinea: “Per strada non si beve“.

Nizzi, con il dispositivo emesso ieri, mette in pratica e rinforza quanto emerso nel recente vertice sulla sicurezza in Gallura presieduto dal prefetto Grazia La Fauci. Nel corso della riunione, infatti, era stata discussa anche la possibilità che i sindaci regolamentassero, con ordinanze comunali, gli orari di vendita di bevande alcoliche e gli orari di chiusura dei locali.

Ricordiamo che le aree in cui l’ordinanza anti alcol è vigente sono: corso Umberto; piazza Regina Margherita; via Regina Elena; piazza Crispi; via Sassari; via Acquedotto; piazza Matteotti; piazza Mercato; via Dettori; via Bari; via Vittorio Veneto; via Armando Diaz; via Fiume d’Italia; via San Simplicio; via Brigata Sassari; piazza Brigata Sassari; piazza Sangallo. Di seguito le dichiarazioni del sindaco ⬇️