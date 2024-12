OLBIA. Sono 153 i nuovi letti elettrici che arrivano negli ospedali di Olbia, Tempio Pausania e La Maddalena. Lo comunica la Asl Gallura. Novantanove sono stati installati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, distribuiti fra le unità di Cardiologia e Utic, Medicina e Medicina d’urgenza, Ortopedia, Chirurgia e Rianimazione.

Ventotto sono stati assegnati all’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania, che si sommano ai dieci acquistati nel 2020 dallo Sga di Olbia per l’Unità Operativa di Ortopedia e ai quindici acquistati nel 2022 per l’Unità Operativa di Lungodegenza, di imminente attivazione nel nosocomio di Tempio. Altri ventisei letti sono stati destinati all’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena.

Il totale dei letti a comando elettrico tocca quota 227. “La maggior parte dei letti non aveva più requisiti di qualità ed efficienza – dichiara il direttore generale della Asl Gallura Marcello Acciaro -. Si tratta di un progetto di ammodernamento molto importante perché anche in questo modo si dimostra l’attenzione verso i bisogni dei pazienti, che quando vanno in ospedale devono poter contare su ausili al passo con i tempi. Ma a giovarne sarà sicuramente anche il lavoro dei nostri operatori sanitari”.

Nei giorni scorsi i nuovi letti sono stati consegnati nelle diverse strutture ospedaliere ed è stato effettuato il collaudo da parte dei tecnici della SC Governo delle tecnologie sanitarie di Ares Sardegna, sulla base delle assegnazioni disposte dalla direzione aziendale della Asl.

“Il piano di ogni letto – fanno sapere dalla Asl Gallura – è idoneo ad ospitare materassi ospedalieri standard ed antidecubito. Sia lo schienale che il femorale sono regolabili elettricamente tramite una tastiera operatore ad uso esclusivo del personale e comandi elettrici integrati in una pulsantiera paziente, che consentono il sollevamento e abbassamento del piano rete, dello schienale e del femorale anche in contemporanea. La procedura di acquisto è stata espletata dall’ARNAS G. Brotzu e i relativi pagamenti andranno a valere sui fondi delle donazioni ricevute durante l’emergenza Covid come previsto dall’ordinanza DGPC n. 9 del 11/05/2021”.