Palau 19 dicembre 2025 – È stata costituita la Segreteria provinciale del Partito Liberaldemocratico nella Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna.

La decisione è arrivata nel corso dell’incontro svoltosi il 19 dicembre a Palau, durante il quale gli iscritti aventi diritto di voto hanno proceduto, secondo quanto previsto dallo statuto, all’elezione del segretario provinciale. L’incarico è stato affidato a Massimo Bacciu, eletto con mandato triennale.

La nascita della Segreteria provinciale segna l’avvio di una presenza organizzata del Partito Liberaldemocratico in Gallura, con l’obiettivo di costruire un’azione politica strutturata e continuativa sul territorio, rivolta ai temi dello sviluppo locale e alle esigenze delle comunità del Nord-Est della Sardegna.