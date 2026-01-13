Olbia 12 gennaio 2026 – È operativo il Consolato Onorario di Francia a Olbia. La sede è affidata a Anna Cera, nominata Console onoraria. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha rilasciato l’exequatur in data 9 aprile 2025.

Il Consolato ha sede in Corso Umberto I n. 22, presso lo studio professionale della Console onoraria. Con l’apertura dell’ufficio di Olbia, in precedenza attivo a Sassari, la Sardegna dispone ora di due Consolati onorari francesi: Olbia e Cagliari. Entrambe le sedi rientrano nella circoscrizione del Consolato Generale di Francia a Roma.

Il Consolato onorario svolge funzioni di assistenza, informazione e supporto ai cittadini francesi, in raccordo con il Consolato Generale e l’Ambasciata di Francia. Le attività riguardano la tutela in caso di difficoltà, il supporto nelle emergenze, l’orientamento amministrativo e il collegamento con le autorità consolari competenti.

La sede di Olbia è al servizio dei cittadini francesi residenti in Sardegna e dei numerosi turisti provenienti dalla Francia. Nel solo 2024 si sono registrati oltre 350.000 arrivi, con una concentrazione prevalente nel Nord-Est dell’isola.

Anna Cera è commercialista e revisore legale con studio a Olbia ed è docente di finanza presso l’Università di Sassari.