La poesia torna a vivere negli spazi della condivisione. Sabato 7 giugno alle 19:30 il Suentu Lab di via Basilicata 24ospita la prima edizione di “Di Parola Seme”, un format innovativo che promette di rivoluzionare l’approccio ai reading poetici in città.

Il progetto nasce dall’idea della giornalista e autrice Camilla Pisani, che ha immaginato la poesia come “gesto generativo”, capace di trasformarsi in seme fertile per chi ascolta. Non un semplice evento culturale ma un vero invito alla condivisione emotiva attraverso la forza della parola scritta e recitata.

La “data zero” del progetto vedrà protagoniste cinque voci: oltre alla stessa Camilla Pisani, saliranno sul palco Marella Giovannelli, Tino Scugugia, Vanna Sanciu e Francesco Giua. I partecipanti proporranno un mix di creazioni personali e brani scelti da autori classici e contemporanei, creando un dialogo tra generazioni e stili diversi.

L’apertura musicale sarà affidata a Daniele Gala, cantautore e compositore che accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro preparatorio all’ascolto poetico. La scelta di integrare musica e versi risponde alla volontà di creare un’esperienza multisensoriale che valorizzi entrambe le forme espressive.

L’ingresso è libero con offerta consapevole, mentre la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. L’organizzazione punta su un approccio inclusivo che renda la cultura accessibile a tutti, eliminando barriere economiche che spesso limitano la partecipazione agli eventi culturali.

“Di Parola Seme” ambisce a diventare un appuntamento ricorrente nel panorama culturale olbiese. L’obiettivo è ricreare quella dimensione comunitaria dell’ascolto poetico che si è progressivamente persa, restituendo alla poesia il suo ruolo di collante sociale e strumento di riflessione collettiva.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Suentu Lab, spazio che continua a confermarsi punto di riferimento per la cultura indipendente e la sperimentazione artistica in città. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3297997788.