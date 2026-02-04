Olbia 5 febbraio 2026 – Prendono il via oggi, mercoledì 5 febbraio alle ore 18:00, all’Archivio Mario Cervo gli eventi invernali 2026 con il ciclo “Narami, personaggi, racconti e incontri”. Cinque appuntamenti dedicati alla cultura e alle storie di protagonisti del panorama artistico e culturale della Sardegna, ideati e condotti dalla speaker radiofonica Rita Nurra.

Il progetto nasce dall’esperienza di un programma radiofonico di alcuni anni fa curato dalla stessa Rita Nurra insieme a Tommy Rossi, in cui gli ospiti si raccontavano in modo spontaneo, come in un salotto tra amici. Da quell’idea prende forma un format basato sull’ascolto, sul dialogo e sulla condivisione dei ricordi.

Le serate saranno animate da racconti legati alla musica preferita dei protagonisti, che ripercorreranno il proprio percorso professionale e personale attraverso immagini, fotografie e materiali capaci di aprire idealmente il cassetto dei ricordi, facendo emergere aspetti inediti della loro vita pubblica e privata.

Il primo incontro vede protagonista Caterina De Roberto, giornalista dell’Unione Sarda. Il calendario degli incontri proseguirà fino al 12 marzo con la partecipazione di figure di primo piano del panorama artistico e musicale isolano: il 12 febbraio Maria Luisa Congiu, il 19 febbraio Gigi Sanna, il 26 febbraio Tony Derosas, il 5 marzo Beppe Dettori.

Narami si propone come uno spazio di ascolto e racconto, capace di intrecciare musica, immagini e memoria, offrendo al pubblico un percorso culturale che mette al centro le storie delle persone.