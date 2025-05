OLBIA. L’onda lunga del quarto scudetto del Napoli arriva fino a Olbia, dove i supporters partenopei della Gallura hanno deciso di trasformare la gioia tricolore in una grande festa collettiva. L’appuntamento è fissato al ristorante Quattro Mori di via Roma, venerdì 6 giugno dalle 20:00, locale che diventerà il quartier generale della celebrazione azzurra in città.

“Sarà una festa indimenticabile”, promette con entusiasmo il gruppo organizzatore dell’evento che riunirà tutti i tifosi del Napoli residenti nel territorio olbiese e non solo. L’obiettivo è chiaro: celebrare insieme un nuovo traguardo storico.

Il quarto scudetto della società di Aurelio De Laurentiis rappresenta infatti un momento epocale per tutti i sostenitori azzurri sparsi per l’Italia e il mondo. Anche in Sardegna la passione napoletana non conosce confini geografici e i tifosi locali hanno voluto organizzare un momento di condivisione per vivere insieme l’emozione del titolo.

Per partecipare alla festa è sufficiente contattare Michele al numero 340 9005728 oppure Toto 347 8370151 L’organizzatore sta coordinando tutti i dettagli dell’evento che si preannuncia ricco di emozioni, canti e naturalmente di quella passione che contraddistingue da sempre i supporters del Napoli.