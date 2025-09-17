Olbia 17 settembre 2025 – Con l’approvazione del bilancio 2024 di Multiss è stato rinnovato il consiglio di amministrazione della società. Una tappa che segna il rafforzamento della governance aziendale e definisce le linee di sviluppo per il futuro.

La comunicazione arriva dall’amministratore straordinario della Provincia Gallura Nord-Est Sardegna, Rino Piccinnu. Nel nuovo assetto Antonio Perinu, già rappresentante della Provincia Gallura Nord-Est all’interno del CdA, ha ricevuto anche la delega operativa per il territorio. L’incarico mira a consolidare la presenza istituzionale della società in Gallura e a rendere più immediato l’intervento rispetto alle esigenze locali.

Parallelamente, le due Province socie di Multiss hanno condiviso la scelta di avviare un percorso che porterà alla creazione di due soggetti autonomi nei rispettivi ambiti territoriali. Una decisione maturata dopo un confronto definito responsabile e orientato a garantire maggiore efficienza nei servizi pubblici, un migliore utilizzo delle risorse e risposte più rapide alle comunità.

Il processo di riorganizzazione, di natura tecnica e amministrativa, punta a un modello gestionale più efficace e a una valorizzazione delle autonomie locali. Le amministrazioni provinciali hanno assicurato che la fase di transizione sarà accompagnata con responsabilità e trasparenza, mantenendo continuità nei servizi e massima attenzione ai cittadini.