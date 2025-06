OLBIA. Da giovedì 5 a domenica 8 giugno la città gallurese si trasforma nel palcoscenico della ventiduesima edizione del Rally Italia Sardegna, sesta tappa del prestigioso FIA World Rally Championship 2025. Un evento che riporta l’azione sugli sterrati sardi con tutto il fascino e la spettacolarità che caratterizza questa competizione mondiale.

“Non vediamo l’ora di accogliere ancora una volta questa importante manifestazione nella nostra città – dichiara l’assessora allo sport Elena Casu -. Si tratta di una grande occasione di promozione del nostro territorio a livello internazionale. Affinché la manifestazione possa prender vita chiediamo agli automobilisti un po’ di pazienza da giovedì a domenica. Siamo sicuri che i nostri concittadini si faranno trasportare dal fascino di questa manifestazione e saranno tantissimi gli appassionati che ne apprezzeranno la bellezza”.

Il rally comporterà inevitabilmente modifiche significative alla viabilità cittadina. Le autorità comunali hanno predisposto un piano dettagliato per garantire lo svolgimento in sicurezza della competizione, richiedendo la collaborazione dei cittadini per alcuni disagi temporanei.

Il primo giorno critico sarà giovedì 5 giugno, quando dalle ore 7:00 alle 19:00 si svolgerà la prova shakedown. Durante questa fase sarà sospesa la circolazione stradale in diverse arterie cittadine: via Tirso nel tratto tra l’intersezione con via Dei Lidi e quella con via Flumendosa, poi da via Flumendosa fino a via Oglio. Stop anche per via Oglio, via Adige, un tratto di via Mincio compreso tra le intersezioni con via Isarco e via Oglio, oltre a via Isarco, via Sesia, via Ticino e la rotonda Ticino. Coinvolto anche un breve tratto di via Flumendosa, dal civico 1 al civico 5.

Per facilitare le operazioni, dalle 22:00 di mercoledì 4 giugno alle 20:00 di giovedì 5 giugno sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle strade interessate.

Particolare attenzione merita viale Principe Umberto, arteria fondamentale per il trasferimento delle vetture da rally. Il tratto compreso tra la rotonda del Sacro Cuore e la rotonda Su Mulinu subirà diverse chiusure programmate: venerdì 6 giugno dalle 20:15 alle 24:00, sabato 7 giugno dalle 7:30 alle 10:00 e dalle 19:30 alle 23:30, domenica 8 giugno dalle 6:00 alle 9:45. Durante questi orari la circolazione sarà sospesa eccetto per i veicoli di polizia e di soccorso, con divieto di sosta e fermata con rimozione forzata.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per Olbia di mostrarsi al mondo intero. Il Rally Italia Sardegna attira migliaia di appassionati e viene seguito da milioni di spettatori in tutto il globo attraverso le dirette televisive, offrendo una vetrina internazionale di inestimabile valore per il territorio gallurese.

Gli organizzatori raccomandano ai cittadini di pianificare con anticipo i propri spostamenti e di utilizzare percorsi alternativi durante le chiusure programmate. Nonostante i disagi temporanei, l’amministrazione comunale è convinta che i benefici in termini di immagine e promozione turistica ripagheranno ampiamente gli inconvenienti di questi quattro giorni di passione motoristica.