Con le principali serie 2022 ormai agli inizi è tempo di premiazioni per i Campioni 2021 ACI Sport Sardegna. Oltre 150 gli atleti delle sei diverse discipline che sabato, dalle 15.00, saranno premiati presso il Teatro Santa Croce di Berchidda (SS). La serata sarà presentata da Tommy Rossi.

Tra questi, i sette conduttori che verranno celebrati come Campioni Assoluti nelle rispettive specialità: Marino Gessa e Salvatore Pusceddu nei rally moderni, Tomaso Budroni nei rally storici, Fabio Angioj negli slalom, Alessandro Virdis e Silvia Giordo nella regolarità e, per finire, Enea Carta, vincitore del Campionato Sardo Formula Challenge.

“Il momento delle premiazioni – come sottolinea il Delegato/Fiduciario Regionale Giuseppe Pirisinu -, è un passaggio chiave nel corso della stagione, in quanto occasione di incontro prima dell’inizio del nuovo ciclo agonistico e, soprattutto, atto conclusivo dell’annata precedente”.

Il 2021, primo banco di prova per le serie della Delegazione Sardegna ACI Sport, si è chiuso con un successo in termini di partecipanti e ha offerto numerosi spunti anche per il miglioramento dell’offerta agonistica.

Le premiazioni saranno quindi occasione di incontro tra discipline apparentemente molto distanti tra loro – rally moderni e storici, kart, slalom, formula challenge e regolarità – ma tutte protagoniste in egual misura di una serata unica all’insegna della passione per il motorsport.

Alla cerimonia di premiazione, saranno presenti i Presidenti dei quattro Automobile Club della Sardegna e i rappresentanti di ACI Sport. Inoltre, la serata sarà aperta a tutti gli appassionati, sempre nel rispetto del protocollo Covid nazionale.