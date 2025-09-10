Olbia 10 settembre 2025 – Un motociclista di 52 anni è rimasto ferito ieri nello scontro con una Fiat Panda guidata da un 27enne in via dei Lidi. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:00.

Il motoveicolo Aprilia percorreva la strada in direzione viale Aldo Moro sulla corsia di destra quando, probabilmente coperto da una colonna di auto in marcia lenta sulla sinistra, ha impattato contro la Panda che proveniva dal senso opposto e stava svoltando in via Tirso.

Il motociclista, residente in Sardegna come l’automobilista, è stato soccorso dal 118 e accompagnato in ospedale con lesioni non gravi. La Polizia Stradale di Olbia ha effettuato i rilievi e gestito il traffico, particolarmente intenso lungo una delle arterie più critiche della città.