Olbia 15 gennaio 2026 – Il Moto Club Olbia MX chiude la stagione agonistica 2025 con risultati di rilievo che confermano il valore sportivo e organizzativo della società, protagonista nei principali campionati regionali.
Nel settore Enduro arrivano i titoli di Carlo Varchetta, campione sardo nella categoria Veteran, e di Gabriele Varrucciu, campione sardo nella categoria Major 2 Tempi. A questi si aggiungono il terzo posto a squadre e il successo di Alessio Scozzi, campione sardo Maxi Enduro. Nella categoria Junior si distingue Diego Bulleri, campione sardo Mini Enduro.
Risultati di primo piano anche nel Campionato Sardo Motocross Junior 2025. Nella Classe 65 Debuttanti, Lorenzo Andolfi, Mattia Casitta ed Ettore Barabino occupano l’intero podio, confermando il lavoro svolto nel settore giovanile del sodalizio.
Nel Campionato Sardo Motocross Senior 2025 arriva inoltre il titolo di vice campione sardo nella categoria Open per Mirko Piemonte, protagonista di una stagione caratterizzata da continuità e competitività.
I risultati ottenuti rappresentano il frutto dell’impegno degli atleti, del lavoro dello staff e del supporto delle famiglie. Il Moto Club Olbia MX conferma così il proprio ruolo nel panorama sportivo regionale e il legame con la città di Olbia, guardando alle prossime stagioni con rinnovato slancio.