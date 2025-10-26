A seguito del tragico incidente stradale nel quale ha perso la vita Omar Masia, 25 anni, di Calangianus, il comandante dei Vigili del fuoco di Sassari, Antonio Giordano, ha inviato una nota stampa a nome di tutto il personale del Comando per esprimere vicinanza alla famiglia del giovane.

“Il Comandante – si legge nel documento – si stringe al dolore del collega Massimiliano Masia per la dolorosa scomparsa del caro figlio Omar. Ogni singolo vigile del fuoco è chiamato a svolgere quotidianamente un lavoro spesso duro, a volte impossibile da raccontare. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore così immenso. Non esistono parole in grado di descrivere o anche solo sfiorare il dolore che pervadono la famiglia di Massimiliano in questo momento. Le circostanze in cui è accaduto – prosegue – ci hanno lasciati attoniti e con il cuore a pezzi. L’idea che Massimiliamo, che ha dedicato la vita a correre incontro al pericolo per salvare gli altri, si sia trovato di fronte all’incidente più devastante, quello che ha coinvolto la persona che si possa amare più di tutti, è una ferita che va oltre ogni comprensione.

Il suo coraggio e la sua professionalità, che lo hanno guidato in innumerevoli soccorsi, lo hanno portato ad essere lì, in quel momento tragico, e per questo non possiamo che stringerci in un silenzio rispettoso e profondo. Ha fatto tutto ciò che era umanamente possibile, e lo ha fatto con l’amore di un padre e la forza di un vigili del fuoco”.

Nella nota si sottolinea che “l’assenza di Omar lascerà un vuoto incolmabile, non solo nella sua famiglia, ma in tutti coloro che lo hanno conosciuto. Caro Massimiliano, oggi il tuo dolore é il nostro dolore, il dolore della tua seconda famiglia. Alle nostre più sincere condoglianze si uniscono il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, Eros Mannino, e il direttore tegionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna, Nicola Micele, a nome di tutti i Vigili del fuoco della Sardegna e d’Italia”.

Anche il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia. “Un ragazzo solare, pieno di vita, un grande lavoratore – scrive il primo cittadino su Facebook -. La sua luce, che ha saputo illuminare chiunque lo conoscesse, si è spenta troppo presto. Come comunità ci stringiamo con affetto e dolore alla mamma Manuela, al papà Massimiliano, ai familiari e agli amici. Non ci sono parole davanti a una perdita così grande. Solo silenzio, preghiera e un abbraccio che unisce tutti noi. Un pensiero sincero anche agli altri ragazzi feriti, con l’augurio che possano riprendersi presto”.