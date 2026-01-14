Olbia 14 gennaio 2026 – Sabato 17 gennaio, alle 18:00, è in programma una serata con Chiara Vigo, custode dell’antica arte del bisso marino. L’appuntamento si terrà alla Casa del Miele ed è dedicato alla memoria, al mare e al sapere ancestrale con una testimonianza legata a una tradizione millenaria che rischia di scomparire.

Conduce l’ex dirigente dell’Istituto Panedda di Olbia, Gianni Mutzu, mentre l’accompagnamento musicale è affidato al chitarrista Mauro Mibelli. L’evento è organizzato dall’associazione Erèntzia, insieme al comune di Monti, alla Fondazione di Sardegna, ai Fedales ’77 e alla Cantina Sociale del Vermentino. L’ingresso è libero.