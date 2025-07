MONTI 10 luglio 2025 – Quattro associazioni, un solo obiettivo: far brillare Monti attraverso eventi che spaziano dal folklore alla lirica, dalla spiritualità all’enogastronomia. È questa la sintesi della presentazione avvenuta in Camera di Commercio a Sassari, dove è stato svelato il calendario 2025 delle manifestazioni finanziate dal progetto “Salude & Trigu”.

A fare da padrone di casa Gavino Sanna, delegato comunale al Turismo, Spettacolo e Associazioni, che ha subito messo l’accento sulla forza del partenariato: “Sottolineo il valore della rete e del partenariato che vede protagoniste le associazioni in oggetto insieme alle altre 9 associazioni del paese per realizzare gli eventi che coprono un ampio ventaglio di offerte: religiose, folkloristiche, liriche, enogastronomiche, artigianali”. Un lavoro di squadra che trova nel sostegno della Camera di Commercio di Sassari il suo pilastro fondamentale.

La spiritualità e la tradizione trovano espressione attraverso la Confraternita Santu Ainzu, guidata dal priore Leonardo Pes. L’associazione ha programmato un calendario denso di appuntamenti che inizieranno con i suggestivi Riti della Settimana Santa dal 13 al 20 aprile 2025, proseguiranno con il Corpus Domini il 19 giugno e culmineranno con la Festa Patronale del 21 settembre. Il sipario dell’anno si chiuderà con gli eventi natalizi dal 18 al 25 dicembre che includeranno il tradizionale presepe vivente e un concerto di Natale.

Il folklore guarda al futuro con il Gruppo Folk San Paolo del presidente Francesco Fresu, che ha annunciato l’attivazione di tre laboratori di ballo folk dedicati ai ragazzi. L’investimento nelle nuove generazioni si accompagna alla celebrazione del 30° Festival Folk Internazionale, in programma il 18 luglio 2025, che promette un’edizione particolarmente ricca per celebrare questo importante traguardo.

L’eccellenza musicale trova la sua massima espressione con l’Associazione Culturale Sardegna Lirica di Gabriele Barria, che ha annunciato la III edizione del “Concerto lirico sinfonico” per il 20 luglio 2025 presso l’anfiteatro comunale. Si tratta di quella che si prospetta come la più grande manifestazione lirica mai organizzata nel paese. L’associazione ha inoltre programmato una Masterclass di alto perfezionamento artistico dal 19 al 23 novembre 2025, pensata per i giovani talenti del canto lirico.

Le eccellenze del territorio saranno protagoniste degli eventi organizzati dalla Pro Loco guidata da Domenico Pes. Si inizia con “Monti produce” dal 25 al 27 luglio, vetrina delle eccellenze artigianali e produttive locali. Seguiranno la Fiera del Miele e miele amaro del 2 e 3 agosto 2025 e l’Antica Vendemmia del 20 e 21 settembre 2025, appuntamento che celebra il legame profondo con la terra e la sua produzione vitivinicola.

Un mosaico di eventi che testimonia la vitalità culturale di Monti e la capacità delle sue associazioni di lavorare in sinergia. Il progetto “Salude & Trigu” della Camera di Commercio di Sassari si conferma così un volano fondamentale per la valorizzazione del territorio, arricchendo l’offerta turistica dell’intera regione e preservando le radici più autentiche della comunità montese.

Calendario eventi 2025 in sintesi

Luglio

18 luglio: 30° Festival Folk Internazionale (Gruppo Folk San Paolo)

20 luglio: III Concerto lirico sinfonico (Associazione Culturale Sardegna Lirica)

25-27 luglio: Monti produce (Pro Loco)

Agosto

2-3 agosto: Fiera del Miele e miele amaro (Pro Loco)

Settembre

20-21 settembre: Antica Vendemmia (Pro Loco)

21 settembre: Festa Patronale (Confraternita Santu Ainzu)

Novembre

19-23 novembre: Masterclass di alto perfezionamento artistico (Associazione Culturale Sardegna Lirica)

Dicembre

18-25 dicembre: Eventi natalizi con presepe vivente e concerto di Natale (Confraternita Santu Ainzu)

