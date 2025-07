MONTI 1 luglio 2025 – Il territorio di Monti si prepara ad accogliere un nuovo presidio sanitario strategico. La postazione del servizio 118 in località Su Canale, inaugurata oggi, partirà a breve con due ambulanze operative 24 ore su 24 per tutto l’anno. Un risultato frutto della collaborazione tra Azienda Regionale per l’Emergenza-Urgenza (AREUS), Asl Gallura e amministrazione comunale per potenziare l’assistenza nelle aree interne della Gallura.

La gestione operativa è affidata all’associazione Aves di Sassari, specializzata nei servizi di trasporto per l’emergenza sanitaria, con tre soccorritori per turno. La struttura sorge nell’edificio che ospitava un ambulatorio medico, nei pressi della vecchia scuola di Su Canale.

Il servizio garantirà interventi più tempestivi per le patologie tempo-dipendenti come infarti, ictus e politraumi, e per gli incidenti lungo la statale Olbia-Sassari. La posizione strategica della postazione permetterà di raggiungere più rapidamente i punti critici della strada rispetto alle ambulanze che partono da altre località.

Al taglio del nastro hanno partecipato il commissario straordinario di AREUS, Angelo Serusi, il commissario straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, il direttore sanitario della Asl Gallura, Pietro Masia, e una rappresentanza dell’amministrazione comunale con il sindaco Emanuele Mutzu, la vicesindaca Alessandra Lutzu e l’assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica Giandomenico Padre.

“Da oggi il nostro Comune avrà a breve un servizio sanitario fondamentale – ha dichiarato il sindaco Mutzu -. In un periodo in cui i servizi sanitari sono sempre carenti e il servizio sanitario regionale è sempre in affanno per vari motivi, l’aggiunta di un presidio così importante darà sicurezza e tranquillità ai nostri cittadini”.

Serusi ha evidenziato il valore strategico dell’intervento: “Non dico che cambi tantissimo, ma rappresenta comunque un ulteriore passo avanti nel potenziamento del 118 sul territorio – ha spiegato il commissario straordinario di AREUS –. Si tratta di attività che presidiano costantemente le nostre comunità, soprattutto in un momento in cui la medicina territoriale, compresa quella di base, è carente in molti settori. Una tutela efficace dei cittadini passa anche dalla presenza strutturata del 118”.

Il dirigente ha poi precisato: “Le attività di potenziamento di AREUS sono in pieno svolgimento. Oltre agli interventi intensivi già avviati in questi giorni, stiamo progressivamente implementando anche misure strutturali che resteranno operative stabilmente sul territorio della Sardegna, in continuità con le funzioni ordinarie del 118. Si tratta di un servizio attivo h24, garantito grazie all’impegno dei volontari che ringrazio perché operare in questo ambito non è semplice. Un presidio che agisce in stretto collegamento con il Pronto soccorso e con le centrali operative del 118 e del 112”.

La postazione di Monti fa parte delle cinque nuove postazioni di base attivate in questi giorni da AREUS per colmare il gap assistenziale nelle aree disagiate. Una scelta strategica anche in considerazione della pressione turistica estiva. “Tra Budoni e Badesi si registrano già tra le 700 e le 800 mila presenze turistiche che presto arriveranno a un milione e 900mila – ha spiegato Contu -. L’emergenza finisce inevitabilmente per gravare sull’ospedale di Olbia. Le due ambulanze operative interverranno anche oltre i confini di Su Canale e Monti”.

L’assessore Padre ha espresso gratitudine verso tutti i soggetti che hanno reso possibile il progetto: “Un ringraziamento particolare va all’Assessorato regionale alla sanità, ad AREUS che ha individuato Monti come sede idonea per ospitare la postazione, e alla Asl Gallura che mette a disposizione i locali dell’ambulatorio medico. Desidero inoltre riconoscere il prezioso supporto del soccoritore Riccardo Deiana, che ci ha aiutato a dare avvio a questo importante progetto di buona sanità”.