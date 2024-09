OLBIA. Gare tiratissime, un numero di piloti iscritti da record (167), oltre trenta nazioni rappresentate e una grande cornice di pubblico. La tappa di Olbia del campionato mondiale di Aquabike, Gran Prix Sardegna in calendario dopo le gare in Vietnam e prima dell’ultima prova prevista a novembre in Indonesia, ha regalato spettacolo ed emozioni continue.

La campionessa del mondo in carica Jessica Chavanne (Ski Ladies GP1), il belga Quinten Bossche (Ski Division GP1), l’estone Mattias Siimann (Runabout GP1) e Rashid Al-Mulla (Freestyle) del Team Abu Dhabi, hanno vinto le gare nelle categorie del mondiale. Degna di nota la performance dell’italiano Roberto Mariani, campione del mondo in carica di freestyle, autore di una prova straordinaria che ha scatenato applausi a scena aperta del pubblico del molo Brin. Per i giudici di gara, la prestazione di Mariani è stata considerata leggermente inferiore a quella del suo antagonista, l’emiratino Al-Mulla. Sempre nel freestyle, ottimo terzo posto per l’altro italiano, Massimo Accumulo.

Nelle categorie minori ben 4 podi su 6 sono andati a piloti estoni: Mattias Reinass ha conquistato il titolo sia nella categoria Ski GP2 che Ski GP4, Karl Keskula in Runabout GP4, mentre Mattias Siimann è il campione del mondo in Runabout GP2. Il belga Yoni Hamelin ha vinto il titolo in Ski GP3, mentre l’esordiente francese Cyrielle Bramm è campionessa del mondo in Runabout GP4 Ladies, titolo che lo scorso anno era andato all’italiana Naomi Benini, passata quest’anno alla categoria Ski Ladies GP1.

La Sardegna, dunque, è sempre più protagonista nella motonautica, tanto che H2O Racing, organizzatore del Mondiale di F1H2O e Aquabike, ha stretto un accordo con una rinomata azienda vinicola sarda, che accompagnerà con i suoi prodotti tutte le gare del mondiale. Questa sarà un’occasione unica per far conoscere e apprezzare un’eccellenza italiana in paesi lontani come Indonesia, Vietnam e Cina, dimostrando ancora una volta come le competizioni sportive possano promuovere e sostenere l’economia locale.

La prossima e ultima tappa del Campionato Mondiale di Aquabike si svolgerà il prossimo novembre in Indonesia, nella splendida cornice del Lago Toba, il più grande lago vulcanico del mondo. Per questo, al termine della premiazione di Olbia, sul podio allestito in piazza Elena di Gallura, il sindaco Settimo Nizzi ha consegnato la bandiera di Aquabike alla vice ambasciatrice della Repubblica Indonesiana in Italia.