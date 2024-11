Il Festival internazionale Mirtò continua la sua missione di valorizzare delle eccellenze della Sardegna e promuovere i produttori locali. Sabato 15 aprile, durante il Rally storico Costa Smeralda, si terrà l’evento “Lu pani da l’ea, Lu tricu e Li mani“, con la presenza della maestra Graziella Frau de “I preziosi di Graziella”, una delle maggiori esponenti dell’arte del pane artistico e della decorazione sarda.

Frau e le sue allieve collaboratrici produrranno il pane pintau, ad alta lievitazione, e i dolci “Sos pretziosos”. Un’opportunità importante per conoscere un’arte millenaria, tramandata dalla nonna di Graziella Frau.

L’evento sarà la cornice per la presentazione de “L’Ea“, l’anteprima del Festival internazionale del Mirto, edizione 2023. Si svolgerà a Rinaggiu il prossimo 10 agosto in collaborazione con la Comune di Tempio Pausania e la direzione artistica di Alessandro Achenza. Il tema di questa edizione di Mirtò sarà legato agli elementi della vita e alla ricchezza del territorio, come il grano, la terra e l’acqua.

La manifestazione si inserisce nel progetto “I borghi delle bacche di mirto“, che coinvolge alcuni dei più importanti e caratteristici paesi del nord Sardegna, tra cui San Pantaleo, La Maddalena, Castelsardo e Nuchis. Mirtò punta a creare un marchio di forte impatto che rappresenti l’evento e la Sardegna con tutto il suo fascino e racconti l’enogastronomia, la cultura, il folklore e la sua storia antica, promuovendo così il turismo verso l’Isola.

Il Festival internazionale Mirtò, dunque, torna a San Pantaleo dopo il grande successo della rassegna dell’anno precedente e porterà il marchio “Casa Sardegna“, grazie al contributo dell’assessorato regionale alla Cultura di Andrea Biancareddu, insieme ai partner Rally Terra Sarda, Tandalò Sardegna, il Comune di Calangianus con il Mondiale di Biliardo e Peroni Promotion.

L’evento rappresenta una nuova tappa del percorso di promozione e marketing territoriale di Mirtò, dopo il successo dell’esperienza di Nuchis, che ha ospitato laboratori di cucina, artigianato e tessile, alla riscoperta del patrimonio antico della Sardegna.