★VIDEO★ METRO Italia consolida la propria presenza in Sardegna con l’apertura del nuovo centro multicanale di Olbia, situato nell’area industriale della città, in via Marocco. La struttura, frutto di 11 mesi di lavori, rappresenta il nuovo modello operativo dell’azienda, in grado di combinare punto vendita fisico, consegna diretta alle attività Horeca e servizi digitali avanzati. Un progetto strategico per una Regione che rappresenta per METRO un potenziale di un miliardo di euro.

“L’apertura di Olbia si inserisce nella nostra strategia di crescita sul territorio italiano, con l’impegno a essere sempre più vicini e al fianco dei professionisti dell’Horeca – dichiara David Martinez Fontano, amministratore delegato di METRO Italia -. Vogliamo diventare il punto di riferimento per la ristorazione a Olbia. Crediamo nel futuro e nella forza di questo mercato”.

Il nuovo centro impiega 50 persone e segna un importante impatto economico e occupazionale sul territorio. Giovanni Pulinas, 39 anni, originario di Sennori, è il direttore della nuova struttura. “Con grande onore ed emozione guidiamo un progetto nato un anno fa, ascoltando le esigenze specifiche di hotel, ristoranti, catering e bar – spiega -. Abbiamo già tesserato circa 2.500 clienti e il nostro focus è su carne, ortofrutta e pesce, con 700 referenze locali. Lavoriamo con maestranze locali, circa 50 dipendenti e con grande attenzione alla sostenibilità”.

METRO opera oggi in Sardegna con tre centri, a Cagliari, Sassari e ora Olbia, e conta 200 dipendenti e 123 milioni di euro di fatturato. Il nuovo store potenzia l’offerta con acquisti in sede, consegne a domicilio, supporto digitale e corsi di formazione professionale tramite la piattaforma DISH e la METRO Academy.

“L’obiettivo è offrire un servizio moderno e completo – afferma Mauro Pes, responsabile commerciale per il Sud Italia e le Isole -. Accogliamo i clienti sette giorni su sette, permettiamo acquisti in loco, consegniamo direttamente nei locali e forniamo strumenti digitali per migliorare la gestione delle attività”.

Sottolinea l’importanza del progetto anche Christiane Giesen, COO di METRO AG, presente all’inaugurazione. A rafforzare il legame con la ristorazione di eccellenza, METRO è partner ufficiale della Guida Michelin. Nell’ambito della cerimonia inaugurale, sono state consegnate le prestigiose Stelle a tre noti chef della Sardegna:

• Marco Marongiu, Gusto by Sadler

• Italo Bassi, Confusion Restaurant

• Luigi Bergeretto, Fuoco Sacro

Nel corso dell’apertura anticipata alla stampa abbiamo sentito il direttore Giovanni Pulinas. Di seguito il video