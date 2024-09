METEOELEZIONI. In attesa che si definiscano governatori e schieramenti, anche in Gallura si scaldano i motori per conquistare uno scranno nel consiglio regionale per la prossima legislatura. I nomi, ovviamente, non sono ancora definitivi ma tra fughe in avanti, uscenti che per diritto si sentono in campo e qualche sorpresa, abbiamo pensato di cominciare a seguire il percorso che ci separa fino alla data delle elezioni che dovrebbero svolgersi a fine febbraio. Seguiremo il solo collegio gallurese e i candidati. Il regolamento prevede che si possano candidare al massimo tre uomini e tre donne per lista.

• CENTRO DESTRA.

FRATELLI D’ITALIA. I sondaggi danno in testa il partito della premier Giorgia Meloni. Per questo motivo Gigi Carbini, candidato e referente del partito sembra già avanti nella composizione del sestetto: sicure Annalisa Manca di Budoni, consigliera regionale del partito, e Federica Porcu vice sindaca di La Maddalena. È tra i papabili anche il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas alle prese da tempo con una crisi strisciante in Consiglio e ora più vicina grazie alla diaspora di tre dissidenti eletti con lui ma che votano con la minoranza. Mulas potrebbe sciogliere le riserve in settimana.

FORZA ITALIA. Non si conosce ancora il nome del governatore ma in Gallura il primo a scendere in campo è Angelo Cocciu che detiene il record regionale per la promozione elettorale visto che un mese fa ha pubblicato i manifesti 6×3 con la sua immagine e il logo di Forza Italia. Con lui è certa la candidatura della vice sindaca Sabrina Serra. Due candidati considerati forti e quindi il resto dei nomi è tutto da vedere.

PSD’AZ. Torna alla politica Quirico Sanna, attualmente nel ruolo tecnico di capo di gabinetto del governatore uscente. Certa la sua candidatura nei quattro mori come quella del presidente del Cipnes Gianni Sarti e Antonio Tirotto sindaco di Aglientu.

RIFORMATORI. Sarà della partita l’ex assessore provinciale l’arzachenese Giovanni Pileri e con lui, dopo un curriculum forzista senza deviazioni, dovrebbe trovare campo di atterraggio il vice presidente della Regione Sarda l’ex azzurro Giuseppe Fasolino.

IDEA SARDEGNA. Sarà candidato con la lista Idea Sardegna Giovanni Antonio Satta, ex sindaco di Buddusò e consigliere uscente.

ALLEANZA SARDEGNA. Esordisce nelle elezioni regionali del 2024 la nuova formazione politica che si colloca nel centro destra anche se i componenti non vedono di buon occhio né Solinas né Truzzu alla carica di presidente. Tra i candidati ci sono già tre nomi, tutti consiglieri regionali uscenti, tutti ex sardisti: con Stefano Schirru e Franco Mula, candidati nei collegi del sud, è certa la presenza nel collegio Gallura del consigliere regionale buddusoino Giovanni Satta.

• CENTRO SINISTRA TODDE

PARTITO DEMOCRATICO. Sicure per il momento le candidature dell’uscente Giuseppe Meloni che ha all’attivo due legislature di fila con il record di essere stato il primo degli eletti in Gallura in entrambe le elezioni. Sarà candidata, come del resto aveva detto all’indomani delle elezioni comunali di Olbia, la capogruppo consiliare Ivana Russu. Probabile anche la candidatura dell’ex assessore regionale Pierluigi Caria.

MOVIMENTO 5 STELLE. Al momento, l’unico candidato certo del partito di Conte nel collegio gallurese è l’uscente Roberto Li Goi. Il resto dei candidati si scoprirà cammin facendo.

ORIZZONTE COMUNE. Il partito fondato da Franco Cuccureddu, ex sindaco di Castelsardo, dovrebbe candidare il sindaco di Oschiri Roberto Carta.

• CENTRO SINISTRA SORU

PROGRESSISTI SARDI. Si dovrebbero schierare con la rivoluzione gentile di Renato Soru i progressisti capeggiati dal futuro candidato sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Al momento dovrebbero aver confermato la candidatura, un soriano della prima ora, Ninni Chessa, ex assessore del comune di Olbia, e l’ex consigliere comunale di La Maddalena Mauro Bittu.

Seguiremo le candidature giorno per giorno a questo link >